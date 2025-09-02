ETV Bharat / state

लखनऊ में पीएम आवास के नाम पर फर्जीवाड़ा; एलडीए का कर्मचारी बताकर लोगों से ऐंठी रकम, जाली अलॉटमेंट लेटर थमाया

प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभारी उप सचिव अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि 18 लोगों से की गई धोखाधड़ी.

लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ विकास प्राधिकरण (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 10:49 PM IST

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) में प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है. जालसाज ने खुद को एलडीए का कर्मचारी बताकर लोगों से रुपये ऐंठे और प्रधानमंत्री आवास का जाली आवंटन प्रमाण पत्र थमा दिया. आवेदन पत्र मिलने के बाद मकान का कब्जा न मिलने पर पीड़ितों ने एलडीए कार्यालय में संपर्क किया तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के आदेश पर सम्पत्ति विभाग की ओर से इस मामले में गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है.


प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभारी उप सचिव अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि जन समस्या निवारण संस्थान के चेयरमैन आलोक दुबे ने पत्र के माध्यम बताया कि अभिषेक, खालिद तथा राकेश यादव समेत 18 लोगों से प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गयी है. पीड़ितों के अनुसार, अनवर नाम के व्यक्ति ने उन लोगों का परिचय मदेयगंज के अलीनगर निवासी मो. तालिब से करवाया.

उन्होंने बताया कि मो. तालिब एलडीए में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और बसंतकुंज योजना में प्रधानमंत्री आवास दिला सकते हैं. मो. तालिब ने बताया कि प्रति व्यक्ति 55 हजार रुपये जमा करने पर मकान का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मिल जाएगा. उसके बाद 1,10,000 की अगली किश्त देने पर एलडीए की ओर से आवंटित आवास की बकाया धनराशि की किश्तों का एग्रीमेंट करते हुए मकान का कब्जा दे दिया जाएगा. तत्पश्चात सभी बकाया किश्तों की अदायगी पर आवंटियों के पक्ष में मकान की रजिस्ट्री की जाएगी.


पीड़ितों के अनुसार, उन लोगों ने बहकावे में आकर मो. तालिब के बताये गये बैंक खाते में यूपीआई के माध्यम से कुल 9,90,000 रुपये जमा कर दिये. जिसके बाद उसने 15 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दिया है. इसके बाद 15 लोगों से मकान की अगली किश्त के नाम पर प्रति व्यक्ति 1,10,000 की दर से कुल 16,50,000 रुपये और ऐंठ लिये गए. रुपये लेने के बाद मो. तालिब ने न तो किसी के पक्ष में भवन का एग्रीमेंट करवाया और न ही मकान का कब्जा दिलाया. पीड़ितों के मुताबिक मकान के बारे में पूछने पर मो. तालिब हर बार आनाकानी करने लगा.


जांच में फर्जी मिले दस्तावेज : उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने पर एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने प्रकरण की जांच कराई है, जिसमें पता चला कि मो. तालिब नाम का कोई भी कर्मचारी प्राधिकरण में कार्यरत नहीं करता है. इसके अलावा पीड़ितों की ओर से प्रस्तुत किये गये रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र समेत सभी दस्तावेज जांच में फर्जी पाये गये हैं. उप सचिव अतुल कृष्ण सिंह ने बताया कि इस मामले में गोमती नगर थाने मे एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी गई है.


पंजीकरण खुला नहीं, बना दिया जाली आवंटन पत्र : उन्होंने बताया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से डालीबाग में निर्मित किये जा रहे 72 ईडब्ल्यूएस भवनों का पंजीकरण ही अभी तक नहीं खोला गया है. लेकिन, जालसाज इस योजना में भवन आवंटित कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं. हजरतगंज में झुग्गी में रहने वाले राहुल धानुक के नाम से भवन का जाली आवंटन पत्र एवं पंजीकरण चालान फर्जी तरीके से बनवाया गया. उप सचिव ने बताया कि मामला संज्ञान में आने पर राहुल धानुक व अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जा रही है.


एलडीए वीसी ने नागरिकों से अपील की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान आवंटित कराने को लेकर किसी भी बाहरी व्यक्ति की बात पर विश्वास न करें. प्राधिकरण द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवेदकों की उपस्थिति में लॉटरी के माध्यम से भवनों का आवंटन किया जाता है, अन्य किसी भी प्रकार से भवन आवंटित करने की कोई प्रक्रिया नहीं है. एलडीए में प्रधानमंत्री आवास योजना से सम्बंधित प्रकरणों के लिए पीएमएवाई सेल गठित है, जिसका कार्यालय प्राधिकरण भवन की नई बिल्डिंग के भूतल पर बना है. योजना से सम्बंधित जानकारी के लिए सेल के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है.

