देवघर के ग्रामीणों को ‘अंधेरे’ में रखकर हो रही है ठगी! बिजली ठीक कराने के नाम पर की मनमानी से जनता तंग
देवघर के ग्रामीणों इलाकों में बिजली लाइन ठीक कराने के नाम पर लोगों से पैसे मांगने का मामला सामने आया है.
Published : October 7, 2025 at 5:34 PM IST
देवघर: एक ओर हेमंत सरकार जनता को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देकर अपना वादा पूरा कर रही है, जबकि दूसरी ओर देवघर के ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था चौपट दिखाई दे रही है. यहां ग्रामीण इलाकों में बिजली के नाम पर लोगों से पैसों की मांग का मामला सामने आ रहा है.
दरअसल देवघर के सोनाराठाड़ी, सारठ और सारवा प्रखंड के कई गांवों में बिजली के नाम पर लोगों से खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय बिजली मिस्त्री और कुछ अन्य लोग, ट्रांसफार्मर ठीक कराने और बिजली लाइन जोड़ने के नाम पर पैसों की मांग करते हैं. सोनाराठाड़ी प्रखंड के दंडवा पंचायत के निवासी शंकर यादव बताते हैं कि जैसे ही ट्रांसफार्मर खराब होता है, मिस्त्री घर-घर जाकर कहते हैं कि पैसा दो, नहीं तो महीनों तक बिजली नहीं आएगी.
ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत बिजली विभाग से की तो उन्हें खुलेआम धमकाते हुए कहा कि शिकायत करोगे तो तुम्हारा कनेक्शन काट दिया जाएगा. इससे ग्रामीण परेशान हैं. स्थानीय स्तर पर स्थिति इतनी खराब है कि कई गांवों में लोग महीनों से अंधेरे में रह रहे हैं, जबकि उनके नाम पर विभागीय रिकॉर्ड में सब कुछ ठीक बताया जाता है. यह कागजी रोशनी अब लोगों के धैर्य को जलाने लगी है.
इस विषय पर सभी कार्यपालक अभियंताओं से बात की जाएगी, यदि किसी भी स्तर पर ग्रामीणों से वसूली की पुष्टि होती है, तो कठोर कार्रवाई की जाएगी: केके सिंह, वरिष्ठ कार्यपालक अभियंता
देवघर में बिजली की इस मौन लूट ने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं. यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो यह जनाक्रोश जल्द ही प्रशासनिक तूफान में बदल सकता है. अब देखने वाली बात यह होगी कि बिजली विभाग ‘अंधकार’ में डूबी इस सच्चाई को कब उजागर करता है और क्या वाकई कोई ‘प्रकाश’ न्याय की राह दिखा पाएगा या नहीं.
ये भी पढ़ें- बिजली को लेकर ग्रामीणों का बीसीसीएल के खिलाफ प्रदर्शन, अधिकारी से हुई तीखी बहस
बिजली बिल में गड़बड़ी को लेकर सरकार पर भड़के अमर कुमार बाउरी, जेबीवीएनएल ने उठाए ये कदम
देवघर में बिजली विभाग से लोग परेशान, चलाते हैं एक पंखा, आता है लाखों का बिल