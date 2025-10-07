ETV Bharat / state

देवघर के ग्रामीणों को ‘अंधेरे’ में रखकर हो रही है ठगी! बिजली ठीक कराने के नाम पर की मनमानी से जनता तंग

देवघर: एक ओर हेमंत सरकार जनता को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देकर अपना वादा पूरा कर रही है, जबकि दूसरी ओर देवघर के ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था चौपट दिखाई दे रही है. यहां ग्रामीण इलाकों में बिजली के नाम पर लोगों से पैसों की मांग का मामला सामने आ रहा है.

दरअसल देवघर के सोनाराठाड़ी, सारठ और सारवा प्रखंड के कई गांवों में बिजली के नाम पर लोगों से खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय बिजली मिस्त्री और कुछ अन्य लोग, ट्रांसफार्मर ठीक कराने और बिजली लाइन जोड़ने के नाम पर पैसों की मांग करते हैं. सोनाराठाड़ी प्रखंड के दंडवा पंचायत के निवासी शंकर यादव बताते हैं कि जैसे ही ट्रांसफार्मर खराब होता है, मिस्त्री घर-घर जाकर कहते हैं कि पैसा दो, नहीं तो महीनों तक बिजली नहीं आएगी.

बिजली ठीक कराने के नाम पर पैसे मांगने का मामला (Etv Bharat)

ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत बिजली विभाग से की तो उन्हें खुलेआम धमकाते हुए कहा कि शिकायत करोगे तो तुम्हारा कनेक्शन काट दिया जाएगा. इससे ग्रामीण परेशान हैं. स्थानीय स्तर पर स्थिति इतनी खराब है कि कई गांवों में लोग महीनों से अंधेरे में रह रहे हैं, जबकि उनके नाम पर विभागीय रिकॉर्ड में सब कुछ ठीक बताया जाता है. यह कागजी रोशनी अब लोगों के धैर्य को जलाने लगी है.