बिहार में फिर हैवानियत! ससुराल जा रही आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म

किशनगंज में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है. महिला आदिवासी समुदाय से है.

MOLESTATION WITH WOMEN
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 13, 2025 at 1:41 PM IST

2 Min Read
किशनगंज: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. आये दिन चोरी, हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती रहती हैं. इसी बीच किशनगंज में एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है.

मायके से ससुराल जा रही थी पीड़िता: मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती है. पीड़िता अपने मायके से ससुराल भतीजे के साथ साइकिल से जा रही थी, तभी शाम को कुछ लोगों ने उसे घेर लिया. जिससे पीड़िता के भतीजे ने इसका विरोध किया. विरोध करना आरोपियों को नागवार गुजरा और उन्होंने भतीजे के साथ मारपीट शुरू कर दी.

चाय बगान में दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम: इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता के साथ अभ्रद व्यवहार किया और उसे खींचकर चाय बगान में ले गए, जहां सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. घटना के बाद आरोपी पीड़िता के गहने लेकर मौके से फरार हो गए.

अचेत अवस्था में मिली पीड़िता: भतीजे ने घटना के संबंध में परिजनों को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद परिजनों ने छानबीन शुरू की, तभी पीड़िता चाय के बगान में अचेत अवस्था में मिली. परिजन पीड़िता को उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया और 12 घंटे बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई.

''पीड़िता द्वारा लिखित आवेदन देने पर गलगलिया थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है. इसके बाद सात आरोपियों को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है. सभी आरोपी बालिग हैं और वो आदिवासी समुदाय के ही हैं''. - राकेश कुमार, गलगलिया थाना अध्यक्ष

रोहतास में नाबालिग के साथ दुष्कर्म: बता दें कि इससे पहले रोहतास में एक निजी स्कूल के हॉस्टल में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था. घटना को हॉस्टल में काम करने वाले कर्मियों ने ही अंजाम दिया था. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

