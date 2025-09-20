ETV Bharat / state

बिहार में आर्केस्ट्रा डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म, ब्लीडिंग होने पर अस्पताल में छोड़ फरार हुए युवक

सुपौल में आर्केस्ट्रा डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

सुपौल: बिहार के सुपौल में आर्केस्ट्रा डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है. पीड़ित महिला डांसर की हालत नाजुक बनी है. जिसका इलाज डीएमसीएच दरभंगा में चल रहा है. आरोपियों ने प्रतापगंज थाना क्षेत्र के सूनसान क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है.

आर्केस्ट्रा डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म: एसपी शरथ आरएस ने बताया कि विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर ललित ग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक गांव में आर्केस्ट्रा आयोजित किया गया था. जिसमें 5 महिला डांसर को बुलाया गया था. देर रात स्टेज पर नृत्य प्रस्तुत करने के बाद जब एक महिला डांसर स्टेज से नीचे उतरी.

सूनसान क्षेत्र में लेकर गए आरोपी: इसी बीच आयोजक का छोटा भाई उसे आराम करने के लिए अपने साथ ले गया और कार्यक्रम स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर प्रतापगंज थाना क्षेत्र के एक सुनसान जगह पर रुका. जहां पहले से दो युवक मौजूद थे. इसके बाद तीनों युवक ने महिला डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

ब्लीडिंग होने पर अस्पताल में छोड़ फरार हुए युवक: पीड़िता के निजी अंग से काफी मात्रा में ब्लीडिंग होने लगी. ब्लीडिंग होता देख तीनों युवक घबरा गए और उसे प्रतापगंज पीएचसी में एक्सीडेंट की बात कहकर भर्ती कराया. डॉक्टर ने जब इलाज शुरू किया तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने इस संबंध में पुलिस को सूचना दी.

''महिला के साथ सामूहिक दुषकर्म जैसी घटना प्रतीत हो रही है. अत्यधिक मात्रा में महिला के निजी अंग से ब्लीडिंग हुई है. काफी प्रयास के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है. जिससे महिला को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर किया गया है''. -एएसपी सिंहा, डॉक्टर

पीड़िता की हालत बनीं नाजुक: सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक मौके से फरार हो गया है. वहीं, सूचना मिलने के बाद आर्केस्ट्रा संचालक अस्पताल पहुंचे और पीड़िता को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ. पीड़िता को शुक्रवार की शाम सदर अस्पताल लाया गया. जहां तत्काल उसका इलाज प्रसव वार्ड में शुरू हुआ. लेकिन महिला की ब्लीडिंग बंद नहीं हुई.

''प्रतापगंज थाना में केस दर्ज किया गया है. विशेष टीम बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. अभी पीड़िता का डीएमसीएच दरभंगा में इलाज चल रहा है''. - शरथ आरएस , एसपी

