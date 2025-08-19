समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले में नाबालिग लड़की के साथ छह लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. वहीं, पुलिस ने मामले में मुस्तैदी दिखाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है.

कृष्ण जन्माष्टमी का प्रसाद लेने गई थी पीड़िता: मिली जानकारी के अनुसार, शिवाजीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में बीते शनिवार की रात कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा से प्रसाद लाने गई एक नाबालिग लड़की के साथ गांव के ही 6 युवकों ने गाछी (बागीचे) में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया है. घटना के बाद पीड़िता ने शिवाजीनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई.

''बेटी ने बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति समेत अन्य लोग मुझे जबरन उठाकर ले गए. मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उक्त आरोपी की मां ने मुझे सामाजिक स्तर पर मामला सुलझाने की बात कही है''. - पीड़िता की मां

शौच के लिए बाहर गई थी पीड़िता: पीड़िता की मां के अनुसार मेरे पति और घर के अन्य सदस्य बाहर परदेश में रहते हैं. मेरी बेटी कृष्ण जन्माष्टमी का प्रसाद लेने गई थी, तभी बेटी चाची के घर में बाथरूम नहीं होने के कारण सड़क पर भांजी के साथ शौचालय गई थी. भांजी गली में ही ठहर गई.

गाछी में घटना को दिया गया अंजाम: बेटी शौचालय के लिए थोड़ा आगे चली गई. इसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी. जिससे उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. कुछ देर बाद गांव के एक शख्स ने उसे गाछी में रोते देखा.

''यौन शोषण मामले में 6 युवकों को आरोपी बनाया गया है. एक मुख्य आरोपी को पुलिस ने रात में गिरफ्तार कर लिया है. मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी''. - संजय कुमार सिन्हा, रोसड़ा एसडीपीओ

