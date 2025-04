ETV Bharat / state

UP की युवती से बिहार में सामूहिक दुष्कर्म, रेलवे स्टेशन से उठाकर अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम - MOLESTATION WITH GIRL IN GOPALGANJ

सासामुसा रेलवे स्टेशन पर दुष्कर्म ( ETV Bharat )

गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज में अपराधियों ने सामूहिक दुष्कर्म के सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है. जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र की यह घटना है. जहां सासामुसा रेलवे स्टेशन के पास एक युवती के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. सोमवार अहले सुबह तकरीबन साढ़े तीन बजे की यह घटना है. गोपालगंज में सामूहिक दुष्कर्म : इधर सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच के बाद बयाना दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. यहीं पर वारदात को दिया गया अंजाम (ETV Bharat) UP की रहने वाली है युवती : दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि, यूपी की रहने वाली युवती अपने लकवाग्रस्त पिता का इलाज कराने के लिए कुचायकोट थाना क्षेत्र के श्यामपुर आई थी. वापस ट्रेन से घर जाने के दौरान सासामुसा रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रेन का इंतजार कर रही थी. पानी लाने गई थी तभी लड़कों ने पकड़ लिया : बताया जाता है कि इसी बीच वह पानी भरने के लिए पास में ही एक चापाकल पर गई थी. तभी तीन युवक उसे अकेला पाकर पकड़ लिए. मुंह दबाकर उसे उठाकर ले गए और तीनों युवकों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया.

