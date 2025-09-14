ETV Bharat / state

दुष्कर्म पीड़िता ने दिया बच्चे को जन्म, घटना के समय थी नाबालिग, पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में

बाड़मेर: जिले में एक दुष्कर्म पीड़िता ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया. जानकारी मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़िता से पूछताछ की. उसने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया. पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी. कुछ समय पहले ही 18 साल की हुई है. पुलिस ने पीड़िता के पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की.

महिला थानाधिकारी मुकुंनदान ने बताया कि पीड़िता की उम्र अभी 18 साल है, लेकिन उसका कहना है कि करीब 9 महीने पहले जब वह नाबालिग थी, तब एक युवक ने उससे दुष्कर्म किया था. पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया. मामले की गंभीरता को देखते जांच महिला सेल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य कर रहे हैं.