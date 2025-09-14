दुष्कर्म पीड़िता ने दिया बच्चे को जन्म, घटना के समय थी नाबालिग, पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में

दुष्कर्म पीड़िता ने दिया बच्चे को जन्म, घटना के समय थी नाबालिग, पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में
नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इसका खुलासा पीड़िता के बच्चे को जन्म देने पर हुआ.
Published : September 14, 2025 at 11:23 AM IST
बाड़मेर: जिले में एक दुष्कर्म पीड़िता ने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया. जानकारी मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और पीड़िता से पूछताछ की. उसने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया. पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी. कुछ समय पहले ही 18 साल की हुई है. पुलिस ने पीड़िता के पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की.
महिला थानाधिकारी मुकुंनदान ने बताया कि पीड़िता की उम्र अभी 18 साल है, लेकिन उसका कहना है कि करीब 9 महीने पहले जब वह नाबालिग थी, तब एक युवक ने उससे दुष्कर्म किया था. पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया. मामले की गंभीरता को देखते जांच महिला सेल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य कर रहे हैं.
दरअसल, शनिवार शाम पेट दर्द की शिकायत पर पीड़िता को परिजन अस्पताल ले गए, जहां जांच के बाद भर्ती किया गया. दुष्कर्म पीड़िता ने यहां नवजात को जन्म दिया. अस्पताल ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ की तो उसने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया. महिला थाना पुलिस ने नवजात को शिशु गृह भिजवाया. इधर, अस्पताल प्रशासन ने बताया कि प्रसूता और नवजात फिलहाल स्वस्थ हैं.