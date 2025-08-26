बाराबंकी : रेलवे स्टेशन से ई-रिक्शा कर लखनऊ जा रही युवती के साथ ई-रिक्शा चालक और उसके दो साथियों ने छेड़खानी की. खुद को बचाने के लिए युवती ई-रिक्शा से कूद गई. युवती की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया.

कुशीनगर जिले की रहने वाली 21 वर्षीय युवती 24 अगस्त की रात 8 बजे वैशाली एक्सप्रेस से बाराबंकी रेलवे स्टेशन पहुंची. उसे लखनऊ के एक कॉलेज में दाखिला लेना था. लखनऊ के तिवारीगंज में उसकी सहेली रहती है. वह बाराबंकी से ई-रिक्शा बुक कर सहेली के पास जा रही थी. ई-रिक्शा में चालक के अलावा पहले से ही दो युवक सवार थे.

युवती के अनुसार ई-रिक्शा लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर सफेदाबाद ओवरब्रिज के ऊपर पहुंचा तो वहां सन्नाटा देख रिक्शा चालक और पहले से मौजूद युवकों ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी. युवती का बैग भी छीन लिया. खुद को बचाने के लिए युवती चलते ई-रिक्शा से कूद गई. रास्ते से गुजर रहे किसी व्यक्ति ने यह देखकर 112 पर कॉल कर दिया. इस बीच चालक और उसके दोनों साथी ई-रिक्शा समेत फरार हो गए.

युवती के बैग में उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 1200 रुपये सहित आधार कार्ड, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र आदि थे. घटना के बाद देर रात पीड़िता ने कोतवाली नगर में अज्ञात युवकों के खिलाफ तहरीर दी थी. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने लूट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी.

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे. स्वाट, सर्विलांस और नगर कोतवाली पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ई-रिक्शा की पहचान की. इसके बाद मंगलवार को पुलिस ने बाराबंकी चीनी मिल गैराज परिसर से तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए युवकों में अनिकेत कुमार उर्फ सौरभ ई-रिक्शा चालक है. अन्य दो आरोपी अंशू कश्यप और लवकुश बेड़िया हैं.

तीनों आरोपी जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव के रहने वाले हैं. इनके कब्जे से पुलिस ने 03 मोबाइल फोन, 960 रुपये नकद, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और ई-रिक्शा बरामद किया है. प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली रामकिशुन राना ने बताया कि तीनों आरोपी नशे के भी आदी हैं. आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया. वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.

