नाबालिग लड़की से हैवानियत, ग्रामीणों ने कुकर्मी को किया पुलिस के हवाले

पलामूः जिला के पांकी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत बरती गयी है. इस घटना के बाद ग्रामीणों ने दुष्कर्मी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है. पुलिस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गयी है.

पुलिस को दिए आवेदन के अनुसार, नाबालिग लड़की एक पूजा पंडाल से सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर वापस लौट रही थी. इसी क्रम में सोनू नामक युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. दुष्कर्म के बाद आरोपी भाग रहा था जिसे ग्रामीणों ने देख लिया और उसे पकड़कर पांकी थाना के हवाले कर दिया है.

पांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. शनिवार को आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा. इस मामले में पीड़िता के भाई ने थाना में आवेदन दिया है. पुलिस इस पूरे मामले में आगे की छानबीन कर रही है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि आरोप यह है कि पीड़िता पूजा पंडाल से सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर अपने घर वापस लौट रही थी. इसी क्रम में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है.

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता के कई परिजन भी थाना पहुंचे. पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए पांकी थाना की पुलिस शनिवार को मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल भेजेगी. बता दें कि पीड़िता नाबालिग लड़की और आरोपी एक ही इलाके के रहने वाले हैं.