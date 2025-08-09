उज्जैन: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 2 दिवसीय उज्जैन दौरे पर हैं. रक्षा बंधन पर्व से एक दिन पहले शुक्रवार को अपने गृह नगर उज्जैन पहुंचे. यहां उन्होंने शुक्रवार को भाजपा के दीनदयाल मंडल, राजाभाऊ मंडल और केशव नगर मंडल की बहनों से अलग अलग स्थानों पर तय कार्यक्रम अनुसार राखियां बंधवाई और शुभकामनाएं दी. मुख्यमंत्री ने उज्जैन में लगभग 109 करोड़ से अधिक के होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया.

शनिवार को रक्षा बंधन पर्व के मौके पर उज्जैन जिले में मुख्यमंत्री के अलग अलग कार्यक्रम तय हैं. वहीं, मुख्यमंत्री ने राखी बंधवाते वक्त बहनों पर फूलों की वर्षा और उन्हें झूला झुलाया. उनके स्व रोजगार, रोजगार सहित लाडली बहनों को मिलने वाली आगामी दिनों में राशि को लेकर भी चर्चा की.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बहनों से बधवाई राखियां (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में बताया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया,"रविवार को मध्य प्रदेश के रायसेन में रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन होना है, जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं. बड़ा अचीवमेंट यह है कि मेट्रो और वंदे भारत के कोच अब मध्य प्रदेश में बनेंगे." इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा, "हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान भी बहुत आनंद के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा. प्रदेश की 4.50 करोड़ बहनों का आशीर्वाद मुझे मिले. सिवाए मेरी पत्नी को छोड़कर सभी बहनों को पर्व की बधाई शुभकामनाएं."

विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण हुआ