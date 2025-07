ETV Bharat / state

स्पेन और दुबई से लौटे मोहन यादव ने खोला सौगातों का पिटारा - SPAIN AND DUBAI INVEST IN MP

मध्य प्रदेश में निवेश की जानकारी देते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( ETV BHARAT )

Published : July 21, 2025 at 9:43 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 10:34 AM IST

भोपाल : मध्यप्रदेश में निवेश के लगातार रास्ते खुल रहे हैं. दुबई और स्पेन की यात्रा के दौरान मध्यप्रदेश को 11 हजार 119 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं. रविवार को विदेश यात्रा से वापस लौटने के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निवेश प्रस्तावों को लेकर बताया "प्रदेश में कई बड़ी कंपनियों ने निवेश को लेकर रुचि दिखाई है. दुबई, यूएई की बीएनडब्ल्यू डेवलपर्स मध्यप्रदेश में लॉजिस्टिक सहित दूसरे सेक्टर में 2750 करोड़ का निवेश करेगी." साढ़े 3 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार मुख्यमंत्री ने बताया "दुबई और स्पेन की कंपनियों द्वारा निवेश करने से मध्य प्रदेश में 3575 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा. इसके अलावा रक्षा क्षेत्र, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, फार्मा सहित कई सेक्टर में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इटीसलाट कंपनी ने ग्वालियर में बन रहे देश के पहले टेलीकॉम पार्क में निवेश की रुचि दिखाई है. टीम जल्द ही प्रदेश का दौरा करेगी." मोहन यादव बोले- ये अब तक की सबसे सफल यात्रा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "प्रदेश के उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 7 दिन की दुबई और स्पेन यात्रा उनकी सबसे अच्छी यात्रा रही है. इसमें निवेश को लेकर अपार संभावनाओं पर चर्चा हुई. कई कंपनियों के साथ एमओयू साइन हुए हैं. यह प्रदेश में रोजगार के नए रास्ते खोलेंगे. एविएशन क्षेत्र में काफी संभावनाए हैं." भोपाल और इंदौर से अमीरात एयरलाइंस की हवाई सेवा दुबई से भोपाल और इंदौर को लेकर अमीरात एयरलाइंस जल्द अपनी हवाई सेवा शुरू करेगी. राज्य सरकार हर ट्रिप पर 15 लाख रुपए देगी. दुबई में इंवेस्ट एन एमपी बिजनेस फोरम, फ्रेंड्स ऑफ एमपी सम्मेलन और भारत मार्ट जैसे मंचों से हमने प्रदेश को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत किया है. यात्रा के दौरान स्पेन से सबसे ज्यादा बड़े प्रस्ताव मिले हैं. स्पेन ने मध्य प्रदेश में बड़ा निवेश करने का दिया प्रस्ताव स्पेन मैड्रिड की कैम्पोलिस ओवार्ड यानी एएम ग्रीन व ग्रीनको समूह मध्यप्रदेश में उन्नत जैव ईधन और एसएएफ परियोजनों पर 4 हजार करोड़ का निवेश करेगा. इससे प्रदेश में 5 हजार युवाओं के रोजगार के अवसर पैदा होंगे. वहीं, दुबई यूएई की बीएनडब्ल्यू डेवलपर्स इनफ्रस्ट्रक्चर सेक्टर में 2450 करोड़ का निवेश करेगी. दुबई और स्पेन की 18 कंपनियों ने प्रदेश में कुल 11 हजार 119 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए हैं. एमपी में निवेश के साथ खुला रोजगार का पिटारा, रिन्यूएल एनर्जी में मिले 5.21 लाख करोड़

सिंगापुर की कंपनियां एमपी में निवेश को तैयार, सीएम मोहन यादव ने दिया हर मदद का भरोसा किस सेक्टर में कितना होगा निवेश बीएनडब्ल्यू डेवलपर्स, दुबई - इंफ्रस्ट्रक्चर में 2450 करोड़ का निवेश प्रस्ताव

कोनारेस मेटल सप्लाई, दुबई - इस्तात निर्माण में 640 करोड़ का निवेश प्रस्ताव

स्पेन कम्युनिकेशन, दुबई - हॉस्पिटैलिटी और मीडिया में 500 करोड़ का निवेश प्रस्ताव

सराफ ग्रुप, दुबई - वेयर हाउस सेक्टर में 250 करोड़ का निवेश प्रस्ताव

रिलाइंस डिफेंस, दुबई - रक्षा क्षेत्र में 250 करोड़ का निवेश प्रस्ताव

रेडिएंट डिफेंस, दुबई - नेट जीरो एआई डेटा सेंटर में 200 करोड़ का निवेश

माविप ग्रप, दुबई यूएई - इंदौर सिविक आई हेल्थ केयर सिटी और ग्रिड में 170 करोड़ का निवेश

तौरानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, दुबई यूएई - इस्पात निर्माण में 100 करोड़ का प्रस्ताव

ब्रावो फार्मा, दुबई यूएई - फार्मा सेक्टर में 100 करोड़ का प्रस्ताव

फॉर्च्यून ग्रुप, दुबई यूएई - हॉस्पिटैलिटी में 75 करोड़ का प्रस्ताव

एसकेआई एग्रो प्रा.लि., दुबई यूएई - खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज में 50 करोड़ का निवेश

डिजाइन इंफिनिटी, दुबई यूएई - फर्नीचर निर्माण में 16 करोड़ का निवेश प्रस्ताव

केम्पोलिस ओवार्ड, मैड्रिड स्पेन, उन्नत जैव ईधन और एसएएफ परियोजनाओं में 4 हजार करोड़

नेचर बायो फूड्स, मैड्रिड स्पेन खाद्य प्रसंस्करण में 200 करोड़

रोका ग्रुप , बार्सिलोना, स्पेन, मैन्युफेक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाथरूम प्रोडक्ट्स में 118 करोड़ का निवेश

Last Updated : July 21, 2025 at 10:34 AM IST