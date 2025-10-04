ETV Bharat / state

खंडवा हादसों के पीड़ितों से मिले मोहन यादव, 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा

खंडवा ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शोकाकुल परिवारों से मिलकर बंधाया ढांढस, 11 लोगों की मौत से गांव में पसरा मातम.

मृतकों के परिवार वालों से मिले मुख्यमंत्री मोहन यादव (ETV Bharat)
खंडवा: दशहरा को पंधाना तहसील के ग्राम जामली राजगढ़ में अर्दला डैम के पास दुर्गा विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया था. इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी. जिस पर प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव सहित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ट्वीट कर शोक संवेदना जाहिर की थी. हादसे के दूसरे दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जामली राजगढ़ गांव पहुंचे. यहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.

मृतकों के परिजनों से मिले मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बधाया. साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि "हादसे में घायल हुए लोगों को सरकार अकेला नहीं छोड़ेगी. गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी." साथ सी सीएम ने घटना की जांच कराने की बात भी कही." वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया था. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की थी.

मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा (ETV Bharat)

रेस्क्यू में शामिल युवा होंगे सम्मानित

सीएम डॉ. यादव ने ट्रैक्टर-ट्रॉली हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन में साहसिक योगदान करने वाले युवा करण, आकाश, मुकेश, राजा, ग्यारसा, दीपक और अशोक से भेंट की. इस साहसिक कार्य के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गणतंत्र दिवस पर इन युवाओं को 51-51 हजार रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी. इसके अलावा उन्होंने कलेक्टर ऋषव गुप्ता को निर्देश दिए कि जिस स्थान पर यह दुर्घटना हुई है. वहां स्थायी घाट का निर्माण कराया जाए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी से बचा जा सके.

मूर्ति विजर्जन के दौरान हुआ हादसा

खंडवा के ग्राम जामली राजगढ़ में विजयदशमी के दिन बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी. ये सभी लोग गुरुवार की शाम ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार होकर दुर्गा माता की प्रतिमा का विसर्जन करने अर्दला डैम गए हुए थे. तभी मूर्ति विसर्जन के दौरान डैम के बैकवाटर में लोगों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई थी. इस हादसे में 11 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए थे. मरने वालों में 6 लड़कियों सहित कई बच्चे शामिल थे. हादसे के वक्त ट्रैक्टर-ट्रॉली में 30 से अधिक लोग सवार थे.

नेता-जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

इस मौके पर जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, मांधाता विधायक नारायण पटेल, खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे, पंधाना विधायक छाया मोरे, जिला पंचायत अध्यक्ष पिंकी सुदेश वानखेडे, भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर और इंदौर संभाग आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे.

दुर्घटना में खोए मासूम जीवन

गुरुवार शाम मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अर्दला तालाब के रपटे पर पलट गई थी. हादसे में 11 ग्रामीणों की मौत हो गई.
मृतकों की सूची: कु. आरती (18 वर्ष), दिनेश (13 वर्ष), उर्मिला (16 वर्ष), शर्मिला (15 वर्ष), गणेश (20 वर्ष), किरण (16 वर्ष), पाटली (25 वर्ष), रेवसिंह (13 वर्ष), आयुष (9 वर्ष), संगीता (16 वर्ष), चंदा (8 वर्ष).

