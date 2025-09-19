ETV Bharat / state

महिलाएं दुर्गा बनकर राक्षसों का करती है संहार, कटनी में गरजे मोहन यादव

कांग्रेस ने महिलाओं पर दिया था विवादित बयान. मोहन यादव बोले- कांग्रेस का बयान शर्मनाक, महिलाएं दुर्गा बनकर राक्षसों का करती हैं संहार.

मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 12:53 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 1:44 PM IST

कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बड़वारा पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिले को बड़ी सौगात दी. उन्होंने बड़वारा और रीठी के सांदीपनि विद्यालय भवनों का लोकार्पण करते हुए 233 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की भेंट कटनी को दी. इन विद्यालयों में AI से लेकर कौशल विकास, खेल प्रोत्साहन के लिए सभी संसाधन, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं एवं भव्य सभागार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

सांदीपनि स्कूल देते हैं मुंबई-दिल्ली के स्कूलों वाली फीलिंग
सीएम मोहन यादव ने 6.18 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 19 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया. 127.64 करोड़ रुपये के 14 नए कार्यों का भूमि-पूजन भी किया. मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि, ''कटनी जिले की चारों विधानसभाओं में अब तक 56 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है. इसमें उद्योगपतियों से लेकर गरीब तबके के हित तक को शामिल किया गया है.'' नए सांदीपनि स्कूल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ''इस विद्यालय को देखकर लगता है जैसे मुंबई, दिल्ली या जबलपुर के बड़े स्कूल में आ गए हों. प्राइवेट स्कूलों तक को इस सुविधा युक्त सरकारी स्कूल से टक्कर मिल रही है.''

कांग्रेस के शराब वाले बयान पर गरजे मोहन यादव (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि, ''लाड़ली बहनों को मिलने वाले पैसे के मामले में कांग्रेस कहती है कि महिलाएं इन पैसों से शराब पीती हैं. शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को. केवल वोट की खातिर इस तरह की बातें करते हैं. देवियां सदैव पूजनीय होती हैं, लेकिन जब उन्हें कोई छेड़ेगा तो वह काली औ नौ दुर्गा बन जाती हैं और राक्षसों का संघार भी कर देती हैं.''

कांग्रेस सरकार में बारिश में टपकती थी स्कूलों की छतें
CM मोहन यादव ने कहा कि, ''कांग्रेस सरकार के समय स्कूलों की छतें बरसात में टपकती थीं, कई जगह पेड़ों के नीचे पढ़ाई होती थी. लेकिन भाजपा सरकार ने हर गांव और शहर में सुविधाओं से लैस स्कूल बनाए हैं. आज भाजपा सरकार के दौर में गांव-गांव बिजली, पानी और सड़क की सुविधा उपलब्ध है. साथ ही लाड़ली बहनों को भाई दूज पर 1250 की जगह दीपावली से पहले 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे और इसे धीरे धीरे बढ़ा कर 3 हजार रुपए कर दिया जाएगा.''

