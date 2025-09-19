ETV Bharat / state

महिलाएं दुर्गा बनकर राक्षसों का करती है संहार, कटनी में गरजे मोहन यादव

मोहन यादव ने कांग्रेस पर साधा निशाना ( ETV Bharat )

कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बड़वारा पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिले को बड़ी सौगात दी. उन्होंने बड़वारा और रीठी के सांदीपनि विद्यालय भवनों का लोकार्पण करते हुए 233 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की भेंट कटनी को दी. इन विद्यालयों में AI से लेकर कौशल विकास, खेल प्रोत्साहन के लिए सभी संसाधन, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशालाएं एवं भव्य सभागार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. सांदीपनि स्कूल देते हैं मुंबई-दिल्ली के स्कूलों वाली फीलिंग

सीएम मोहन यादव ने 6.18 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 19 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया. 127.64 करोड़ रुपये के 14 नए कार्यों का भूमि-पूजन भी किया. मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि, ''कटनी जिले की चारों विधानसभाओं में अब तक 56 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है. इसमें उद्योगपतियों से लेकर गरीब तबके के हित तक को शामिल किया गया है.'' नए सांदीपनि स्कूल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ''इस विद्यालय को देखकर लगता है जैसे मुंबई, दिल्ली या जबलपुर के बड़े स्कूल में आ गए हों. प्राइवेट स्कूलों तक को इस सुविधा युक्त सरकारी स्कूल से टक्कर मिल रही है.''

