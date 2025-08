ETV Bharat / state

मर्यादा में रहो राहुल गांधी, लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर मत करो: मोहन यादव - MOHAN YADAV SLAMS RAHUL GANDHI

मोहन यादव ने बहनों से बंधवाई राखियां और गाना गाया ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : August 4, 2025 at 7:37 AM IST | Updated : August 4, 2025 at 8:49 AM IST 4 Min Read

उज्जैन: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 2 दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे. यहां उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. साथ ही मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बैडमिंटन खिलाड़ियों और मेघावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया. इसके अलावा उन्होंने कर्मशील बहनों से राखी बंधवाई और उनके लिए एक हजारों में मेरी बहना है गाना गाया. वहीं एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर बरसे और उनके बयानों पर प्रतिक्रिया दी. सीएम ने उज्जैन से 3 नई ट्रेनों की सौगात दी. सीएम ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "हमारे हाथ में फहराने वाला तिरंगा आपसे अपील करता है मर्यादा में रहो. देश के लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर मत करो. आपके ऐसे कदम से दुश्मन की छाती फूलती है. पाकिस्तान में बल्ले बल्ले होती है. ऐसा पाप मत करो वरना ऊपर भी जगह नहीं मिलेगी. सेना पर, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न उठाते हो. न्यायालय को सेना को चुनाव आयोग को तक नहीं मानते हो. जब किसी को नहीं मानते तो लोकतंत्र में आते ही क्यों हो. अब तो नेता प्रतिपक्ष जैसी व्यवस्था में भी आप नहीं बच पा रहे हो."

उज्जैन: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 2 दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे. यहां उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. साथ ही मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में बैडमिंटन खिलाड़ियों और मेघावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया. इसके अलावा उन्होंने कर्मशील बहनों से राखी बंधवाई और उनके लिए एक हजारों में मेरी बहना है गाना गाया. वहीं एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर बरसे और उनके बयानों पर प्रतिक्रिया दी. सीएम ने उज्जैन से 3 नई ट्रेनों की सौगात दी. सीएम ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "हमारे हाथ में फहराने वाला तिरंगा आपसे अपील करता है मर्यादा में रहो. देश के लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर मत करो. आपके ऐसे कदम से दुश्मन की छाती फूलती है. पाकिस्तान में बल्ले बल्ले होती है. ऐसा पाप मत करो वरना ऊपर भी जगह नहीं मिलेगी. सेना पर, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न उठाते हो. न्यायालय को सेना को चुनाव आयोग को तक नहीं मानते हो. जब किसी को नहीं मानते तो लोकतंत्र में आते ही क्यों हो. अब तो नेता प्रतिपक्ष जैसी व्यवस्था में भी आप नहीं बच पा रहे हो." उज्जैन दौरे पर मोहन यादव (ETV Bharat) खिलाड़ियों, मेघावी छात्रों का किया सम्मान नानाखेड़ा स्टेडियम में आयोजित 58वीं जूनियर स्टेट लेवल बैडमिंटन चैंपियनशिप के समापन पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का सम्मान किया. 50 करोड़ रुपए की लागत से एस्ट्रो तरफ और पैविलियन बनाने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने शहर के एक निजी होटल में सिटी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 50 से अधिक पत्रकारों के बच्चों, मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया. खिलाड़ी का मोहन यादव ने किया सम्मान (ETV Bharat) सीएम ने 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी उज्जैन से मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 ट्रेनों की शुरुआत की. उन्होंने जबलपुर-रायपुर, रीवा-पुणे(हड़पसर), भावनगर टर्मिनस-अयोध्या एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई. इस दौरान केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम साय, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मंडाविया भी जुड़े और दोनों प्रदेशों को बड़ी सौगात दी. साथ ही मुख्यमंत्री ने उज्जैन शहर के कालिदास अकादमी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिंहस्थ 2028 के विकास कार्यों के लिए 155 करोड़ की लागत से बनने वाले शहर में 08 पूल, 2 सड़कों के निर्माण के लिए भूमिपूजन किया. 3 नई ट्रेनों की मोहन यादव ने उज्जैन से शुरुआत की (ETV Bharat) बहनों के लिए मुख्यमंत्री ने गाना गाया रविवार सुबह मुख्यमंत्री ने एक निजी फैक्ट्री में काम करने वाली कर्मशील महिलाओं बहनों से राखी बंधवाई. इस दौरान उन्होंने कहा, "4000 कर्मशील बहनों के लिए हॉस्टल सुविधा भी कर रहे है, जिससे दूर से आने वाली बहनों को यहीं रहकर काम करने में सुरक्षा सुविधा महसूस होगी." इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शहर के पंवासा एक निजी होटल व गांव तालोद में भी बहनों से राखी बंधवाई. इस दौरान उन्होंने बहनों के लिए एक हजारों में मेरी बहना है गाना गाया और वादा किया 07 अगस्त को रक्षाबंधन के लिए 250 रुपए जारी करेंगे. साथ ही कहा दीपावली के बाद आने वाली किश्त 1250 की जगह 1500 आने लगेगी. पुलिस कर्मी बहनों मुख्यमंत्री को बांधी राखी (ETV Bharat) माताओं-बहनों ने मोहन यादव को किया तिलक (ETV Bharat) राखी से 2 दिन पहले लाड़ली बहनों को मिलेगा शगुन, मोहन यादव सरकार ने कर ली तैयारी

सीएम ने शोक संवेदना व्यक्त की मुख्यमंत्री ने सांदीपनि आश्रम के पुजारी रूपम व्यास के निधन पर श्रद्धांजलि दी. इसके अलावा सीएम जगदीश जोशी के निवास पर पहुंचकर स्वर्गीय राम जानकी जोशी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किए. गांव छायन पहुंचकर जिला पंचायत सदस्य शोभाराम मालवीय के काका के निवास पहुंचकर दिवंगत कचरूलाल मालवीय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर परिवारों को शोक संवेदना व्यक्त की.

