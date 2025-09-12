धड़धड़ाते हुए खेत पहुंचे मोहन यादव, फसल की दुर्दशा देख किसान को लगाया गले
रतलाम में किसानों की खराब फसल का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लिया जायजा, कहा- सरकार का हर एक कदम किसानों के लिए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 8:43 PM IST
रतलाम: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने रतलाम पहुंचे. उन्होंने आंबा और करिया क्षेत्र में किसानों के खेत में पहुंचकर बारिश से बर्बाद हुई सोयाबीन की फसल का जायजा लिया. साथ ही किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. वहीं करिया गांव में आयोजित किसान चौपाल में सीएम ने मंच से कलेक्टर को पूरे जिले की फसलों का सर्वे करवाने के आदेश दिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि "फसलों की किसी भी तरह के नुकसान का सर्वे कर पूरा मुआवजा दिया जाएगा. यह पीएम मोदी और आपके भाई की सरकार है. वहीं, सीएम ने किसानों को घोड़ा रोज यानी नीलगाय की समस्या से भी छुटकारा दिलाने की बात कही है."
सीएम ने बर्बाद फसल का जायजा लिया
मुख्यमंत्री मोहन यादव शाम करीब 4:00 बजे सैलाना पहुंचे. यहां से सीएम अपने समर्थकों और क्षेत्रीय नेताओं के साथ गाड़ियों से आंबा और करिया क्षेत्र में किसानों को खेतों में पहुंचे. जहां किसानों ने हाथों में लेकर खराब हुई सोयाबीन की फसल मुख्यमंत्री मोहन यादव को दिखाई और अपनी समस्या से अवगत कराया. वहीं सीएम ने किसानों की समस्या सुनने के बाद मंच से खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर पूरा मुआवजा देने की बात कही है.
'प्रदेश और देश में किसानों की सरकार'
इस दौरान मोहन यादव ने घोड़ा रोज की समस्या को लेकर भी किसानों को आश्वस्त किया है. उन्होंने कहा, "आने वाले समय में घोड़ा रोज (नीलगाय) को पकड़कर गांधी सागर अभ्यारण में भेजा जाएगा. हमारी सरकार 30 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करवाकर बिजली के झंझट से मुक्त करने जा रही है." मुख्यमंत्री ने कहा कि "प्रदेश और देश में किसानों की सरकार है. सरकार का हर एक कदम किसानों के हित के लिए है."
किसान कांग्रेस करेगी प्रदर्शन
एक तरफ जहां मुख्यमंत्री खराब हुई फसलों का निरीक्षण करने खुद रतलाम जिले में पहुंचे थे. वहीं दूसरी तरफ विभिन्न किसान संगठनों ने फसल का सर्वे कराकर मुआवजे और फसल बीमा दिलवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया है. आगामी दिनों में भी रतलाम में भारतीय किसान संघ और किसान कांग्रेस अलग-अलग दिन प्रदर्शन कर किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे.