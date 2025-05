ETV Bharat / state

छत्रसाल के आगे मुगलों ने टेक दिए थे घुटने, अब क्यों मोहन यादव ने किया प्रणाम - MAHARAJ CHHATRASAL JAYANTI

मोहन यादव ने महाराजा छत्रसाल को किया प्रणाम ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 6:05 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 7:07 PM IST 4 Min Read

छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की पहचान महाराजा छत्रसाल से होती है. तिथि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को टीकमगढ़ के कछार कचनई में बुंदेला परिवार में जन्मे छत्रसाल को बुंदेलखंड की आन-बान शान माना जाता है. ऐसे प्रतापी महाराजा छत्रसाल की गुरुवार को 377वीं जयंती मनाई जा रही है. इस मौके पर प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने जयंती की बधाई देते हुए दो दिवसीय विरासत उत्सव का आगाज किया. सीएम ने महाराज छत्रसाल की जयंती की बधाई दी महाराजा छत्रसाल की जयंती के मौके पर बुंदेलखंड में जगह-जगह उत्सव मनाया जा रहा है. 317 साल पहले महराजा छत्रसाल ने ही अक्षय नवमी के दिन सन् 1707 में छतरपुर नगर की स्थापना की थी. इस नगर को उन्होंने अपना नाम दिया था. पहले इसका नाम छत्रपुर था, जो मुगल और इतिहासकारों के गलियारों से गुजरते हुए इसका नाम छत्रपुर से छतरपुर हो गया.

छत्रसला की जयंती पर सीएम मोहन यादव ने सीएम हाउस में उनके चित्र पर माल्यापर्ण किया. सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा "मां भारती के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर त्याग, पराक्रम और बलिदान की अमर गाथा लिखने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रतापजी एवं बुंदेलखंड केसरी महान योद्धा महाराजा छत्रसाल जी की आज तिथि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को जयंती के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर सादर नमन किया. छत्रसाल ने की थी छतरपुर की स्थापना (ETV Bharat) मां भारती की रक्षा के लिए समर्पित बुंदेलखंड के गौरव महाराजा छत्रसाल एवं मेवाड़ की धरती के अमर नायक महाराणा प्रताप का जीवन सदैव पीढ़ियों को देशभक्ति, स्वाभिमान और त्याग की अनुपम प्रेरणा देता रहेगा." छत्रसाल जयंती पर दो दिवसीय विरासत महोत्सव इसके साथ ही छतरपुर में छत्रसाल की प्रतिमा पर विधायक ललिता यादव, नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति सुरेन्द्र चौरसिया, समाजसेवी ने माल्यार्पण कर पूजन किया. वहीं गुरुवार को छत्रसाल की कर्म भूमि मऊ सहानिया में दो दिवसीय विरासत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम मोहन यादव ने किया. यह आयोजन मध्य प्रदेश और जिला प्रशासन मिलकर कर रहा है, जो 29 और 30 मई तक होगा. बीते साल की तरह इस बार भी महोत्सव में देश के ख्यातिप्राप्त कलाकार अपनी कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे. विधायक ललिता यादव ने प्रतिमा पर किया माल्यपर्ण (ETV Bharat) दो दिन अलग-अलग कलाकार देंगे प्रस्तुति पहले दिन 29 मई को राजस्थान की मांगणियार गायन और कालबेलिया नृत्य शैली में अप्पानाथ कालबेलिया, दतिया के राजेश लिटोरिया द्वारा सुन्दरिया नाटक और जबलपुर की संजो बघेल का भक्ति गायन दर्शकों को भाव-विभोर करेगा. जबकि दूसरे दिन 30 मई को भोपाल की उमा सक्सेना बुंदेली लोकगायन से स्थानीय संस्कृति को जीवंत करेंगी. सागर के यशगोपाल श्रीवास्तव का विभोर फ्यूजन बैंड आधुनिकता और परंपरा का संगम प्रस्तुत करेगा. वहीं मुंबई के नचिकेत लेले सुगम संगीत से समां बांधेंगे. आयोजन समिति के अध्यक्ष राधे शुक्ला ने बताया "यह आयोजन लोक संस्कृति, मान्यताओं और धरोहरों को संजोने का एक प्रयास है. मुगलों के खिलाफ सत्ता संघर्ष इतिहासकार व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वंशज शंकर लाल सोनी बताते हैं "महाराजा छत्रशाल बिना किसी की मदद के अपनी मां के गहने बेचकर धन की व्यवस्था की थी. मात्र 5 घुड़सवारों और 25 तलवारबाजों की सेना के साथ 22 वर्ष की उम्र में मुगलिया सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह का परचम फहराया था. छत्रसाल और महाप्रभु ने एक योजना बनाई. एक खास प्रकार के जहर से युक्त एक खंजर तैयार किया गया. जिसे महाप्रभु ने छत्रसाल को दिया. महाप्रभु ने छत्रसाल को समझाया कि यह खंजर उस औरंगजेब को पूरा नहीं मारना है, वरना वह तुरंत मर जाएगा. छतरपुर के ताजमहल में खनकती है पायल, यहां 400 साल से शाम ढलते ही नो एंट्री

250 साल का इतिहास समेटे हुए है छतरपुर का राजमहल, इसकी भव्यता के दीवाने थे अंग्रेज तड़प-तड़प कर मरा था औरंगजेब खंजर से उसको केवल एक इंच से भी कम गहराई का घाव देते हुए लंबा सा एक चीरा मारना है. इस योजना को बुन्देला वीर महाराजा छत्रसाल ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया. जिसके बाद औरंगजेब 3 महीने तक बिस्तर पर तड़प, तडप कर मर गया. महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड में मुगलों के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था.

Last Updated : May 29, 2025 at 7:07 PM IST