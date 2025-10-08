ETV Bharat / state

मुंबई से आएगा मध्यप्रदेश में जमकर पैसा, मोहन यादव देश-विदेशों के धनकुबेरों से करेंगे चर्चा

9 अक्टूबर को मुंबई में देश-विदेश के उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे मोहन यादव, प्रदेश में कई सेक्टर्स को लेकर होगी चर्चा.

mohan yadav in mumbai 9th ocotber
देश-विदेश के उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे मोहन यादव (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 7:00 PM IST

भोपाल : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव असम के बाद अब निवेश लाने मुंबई जा रहे हैं. मुख्यमंत्री 9 अक्टूबर को मुंबई में देश विदेश के उद्योगपतियों से निवेश को लेकर चर्चा करेंगे. इंवेस्टर्स के साथ ये इंटरेक्टिव सेशन मुंबई के नरीमन प्वाइंट स्थित होटल ट्राइडेंट में होने जा रहा है. इसमें सेशन में ऊर्जा और रिन्युएबल एनर्जी के उपकरणों के निर्माण और उनमें संभावनाओं को लेकर चर्चा होगी.

चर्चा के दौरान उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं और खासतौर से मोहासा-बाबई में डेवलप किए जा रहे पॉवर व रिन्युएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इस औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर निधारित की गई है.

mohan yadav mumbai visit
सीएम निवेशकों से करेंगे वन टू वन चर्चा (Etv Bharat)

इन उद्योग समूहों से होगी चर्चा

मुंबई में इंटरएक्टिव सेशन में सिंगापुर, कनाड़ा और इटली सहित कई देशों के व्यापारिक प्रतिनिधि हिस्सा लेने जा रहे हैं. इसके अलावा हिंदल्को इंडस्ट्रीज, वेलस्पन ग्रुप, एलएंडटी, सन फार्मा, रिलाइंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गोदरेज इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेल सीमेंट लिमिटेड, बजाज ग्रुप, आईपीसीए लैब और रेमंड ग्रुप जैसी अग्रणी कंपनियों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे.

इन सेक्टर्स को लेकर होगी चर्चा

इंटरएक्टिव सेशन के लिए प्रदेश में सरकार द्वारा औद्योगिक गति को तेज करने उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी जाएगी. मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं और अलग-अलग सेक्टर्स के बारे में बताया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में औद्योगिक नीतियों, निवेश की संभावनाओ और प्रमुख परियोजनाओं जैसे पावर एंड रिन्युएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, पीएम मित्र पार्क, फुटवेयर पार्क ओर उद्योग आधारित कलस्टर के बारे में बताएंगे.

सेशन के दौरान उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा भी होगी. इसके अलावा डिप्लोमैट राउंडटेबल मीटिंग में अंतरराष्ट्रीय निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी.

इंटरेक्टिव सेशन में यह उद्योगपति करेंगे संबोधित

पिछले दिनों गुवाहाटी में इंटरैक्टिव सेशन रखा गया था. इसमें असम, गुवाहाटी सहित पूर्वोत्तर राज्यों के उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री ने चर्चा की थी और मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया था.

