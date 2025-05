ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के 5 शहरों में होगी मॉक ड्रिल, 4 बजे बजेगा सायरन, मोहन यादव ने ली बैठक - MP 5 CITIES MOCK DRILL

मोहन यादव ली बैठक ( Mohan Yadav X Image )

Published : May 6, 2025 at 3:39 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 3:50 PM IST

भोपाल: पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारियां शुरू कर दी है. पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने के पहले 7 मई को देश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होने जा रही है. मध्य प्रदेश के 5 शहरों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी में भी मॉक ड्रिल की जाएगी. मध्य प्रदेश के इन 5 शहरों सहित देशभर में 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी. मॉक ड्रिल शाम 4 बजे होगा. क्या होगा वॉर मॉक ड्रिल में

