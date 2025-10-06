ETV Bharat / state

पीड़ित परिवारों से मिलने छिंदवाड़ा पहुंचे मोहन यादव, कईयों को किया सस्पेंड

छिंदवाड़ा: जहरीले कफ सिरप ने छिंदवाड़ा में बच्चों के लिए काल बनकर आया. एक के बाद एक 14 बच्चों ने कफ सिरप पीने से किडनी खराब हुई उसके बाद उनकी मौत हो गई. जब यह मामला हाईप्रोफाइल हुआ, तो प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू किया. विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है. वहीं इस घटनाक्रम के 14 दिन बाद यानि 15वें दिन प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे. जहां सीएम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

एक्शन में सीएम, कई हुए सस्पेंड

सीएम मोहन यादव ने कहा कि "कफ सिरप के कारण जिन बच्चों की इस घटना में दुखद मृत्यु हुई है, आज मैं खुद छिंदवाड़ा के न्यूटन में आया हूं. जैसे ही जानकारी आई है तुरंत ही प्रशासन के माध्यम से हमने कार्रवाई की है. आज ही हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाने के लिए बताया है. डिप्टी ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड किया है और ड्रग इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई की है. दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं. हमने तमिलनाडु सरकार से भी कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें.

बच्चों की मौत मामले में सीएम का बयान (ETV Bharat)

उन्होंने सारे प्रोडक्ट बंद कर दिए हैं. तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में सिरप बनी थी, बताया गया है कि अमानक तरीके से वहां पर काम हो रहा है. हमने वहां की सरकार को बताया है. तमिलनाडु की सरकार ने सारे प्रोडक्ट को बैन किया है. हमने निर्देश जारी किया है कि प्रदेश भर में रेंडम जांच हो, भले ही किसी कंपनी की दवा किसी राज्य से आए. हमारे अधिकारी भी उसकी चिंता करें. इसके प्रॉपर निर्देश जारी किए हैं. मैं दुख किस घड़ी में परिवार के साथ हूं, यह संवेदनशील मुद्दा है. इस मुद्दे पर हम सब पीड़ितों के साथ हैं. हम हमारी कोशिश है कि और भी जो पीड़ित बच्चे हैं, उनका अच्छे से अच्छे इलाज हो सके. इसका प्रबंधन सरकार करेगी."