पीड़ित परिवारों से मिलने छिंदवाड़ा पहुंचे मोहन यादव, कईयों को किया सस्पेंड

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सोमवार को पहुंचे छिंदवाड़ा, पीड़ित परिवारों से मिले, कई अधिकारियों को किया सस्पेंड. कांग्रेस को दी नसीहत.

पीड़ित परिवारों से मिलने छिंदवाड़ा पहुंचे मोहन यादव
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 5:18 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 5:31 PM IST

छिंदवाड़ा: जहरीले कफ सिरप ने छिंदवाड़ा में बच्चों के लिए काल बनकर आया. एक के बाद एक 14 बच्चों ने कफ सिरप पीने से किडनी खराब हुई उसके बाद उनकी मौत हो गई. जब यह मामला हाईप्रोफाइल हुआ, तो प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू किया. विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है. वहीं इस घटनाक्रम के 14 दिन बाद यानि 15वें दिन प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे. जहां सीएम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

एक्शन में सीएम, कई हुए सस्पेंड

सीएम मोहन यादव ने कहा कि "कफ सिरप के कारण जिन बच्चों की इस घटना में दुखद मृत्यु हुई है, आज मैं खुद छिंदवाड़ा के न्यूटन में आया हूं. जैसे ही जानकारी आई है तुरंत ही प्रशासन के माध्यम से हमने कार्रवाई की है. आज ही हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाने के लिए बताया है. डिप्टी ड्रग कंट्रोलर को सस्पेंड किया है और ड्रग इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई की है. दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं. हमने तमिलनाडु सरकार से भी कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें.

बच्चों की मौत मामले में सीएम का बयान

उन्होंने सारे प्रोडक्ट बंद कर दिए हैं. तमिलनाडु की जिस फैक्ट्री में सिरप बनी थी, बताया गया है कि अमानक तरीके से वहां पर काम हो रहा है. हमने वहां की सरकार को बताया है. तमिलनाडु की सरकार ने सारे प्रोडक्ट को बैन किया है. हमने निर्देश जारी किया है कि प्रदेश भर में रेंडम जांच हो, भले ही किसी कंपनी की दवा किसी राज्य से आए. हमारे अधिकारी भी उसकी चिंता करें. इसके प्रॉपर निर्देश जारी किए हैं. मैं दुख किस घड़ी में परिवार के साथ हूं, यह संवेदनशील मुद्दा है. इस मुद्दे पर हम सब पीड़ितों के साथ हैं. हम हमारी कोशिश है कि और भी जो पीड़ित बच्चे हैं, उनका अच्छे से अच्छे इलाज हो सके. इसका प्रबंधन सरकार करेगी."

कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं, भोपाल गैस ट्रेजेडी भूल गए पटवारी

जीतू पटवारी के आरोप पर सीएम ने कहा कि उनके पास आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं है. कांग्रेस के शासनकाल को भूल गए. भोपाल गैस त्रासदी जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई. आरोपी को भगाने का काम कांग्रेस ने किया था. इस बात को कांग्रेस ने कभी भी संवेदनशीलता नहीं दिखाया. यहां उनके हथकंडे नहीं चलेंगे. मैंने सारे कार्यक्रम कैंसिल किए हैं. मेरा मानना है कि कांग्रेस अध्यक्ष को ऐसे हल्केपन नहीं दिखाना चाहिए.

नाथ परिवार ने किया हूं राज उन्हें भी चिंता करनी चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि "मैं अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर छिंदवाड़ा आया हूं. कमलनाथ परिवार ने यहां कई सालों राज किया है और जनता ने उन्हें जिताया है. ऐसे समय में कमलनाथ को भी छिंदवाड़ा की चिंता करनी चाहिए. नाथ परिवार को भी इस बात की चिंता करनी चाहिए वर्षों से वह यहां रहे हैं.

कफ सिरप कांड में इन्हें किया सस्पेंड

ड्र्ग इंस्पेक्टर छिंदवाड़ा गौरव शर्मा, ड्र्ग इंस्पेक्टर जबलपुर शरद कुमार जैन, डिप्टी डायरेक्टर खाद्य एवं औषधि शोभित कोष्टा और ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्या सस्पेंड.

