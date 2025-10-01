मोहन यादव ने वाइल्ड लाइफ वीक का किया शुभारंभ, बहादुर महिला कर्मचारी को दिया पुरस्कार
भोपाल वन विहार में वन्य जीव सप्ताह की शुरूआत, मोहन यादव ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए पर्यटक वाहनों को किया रवाना. कर्मचारी पुरस्कृत.
Published : October 1, 2025 at 9:07 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह की शुरुआत की. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी नेशनल टाइगर रिजर्व के पास वन विहार की तरह रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे. इसके अलावा प्रदेश के जबलपुर और उज्जैन में भी नए जू बनाए जाएंगे. सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश टाइगर, लैपर्ड और चीता स्टेट है, लेकिन अब मध्य प्रदेश की नर्मदा और तवा नदी में जल्द ही मगरमच्छ भी छोड़े जाएंगे. सीएम ने एसटीआर और वन विहार में नए टूरिस्ट व्हीकल को हरी झंडी दिखाई.
'मध्य प्रदेश में बढ़ रहा चीतों का परिवार'
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने कहा, "मध्य प्रदेश में एशिया से गायब होने वाला चीतों का परिवार फल-फूल रहा है. प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभ्यारण्य, 9 टाइगर रिजर्व और 1 कंजर्वेशन रिजर्व है. प्रदेश का 30 फीसदी हिस्सा वन से आच्छादित है. प्रदेश में चीता मित्र, हाथी मित्र, ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व जैव विविधता संरक्षण के मामले में कई उल्लेखनीय काम किए जा रहे हैं.
हर साल 27 लाख से ज्यादा भारतीय और विदेशी पर्यटक वाइल्ड लाइफ देखने के लिए आ रहे हैं. हमारी कोशिश है कि एमपी में जितने भी टाइगर रिजर्व है, उसके पास रेस्क्यू सेंटर भी बनाए जाएं, जिससे घायल होने वाले वन्य जीवों को यहां इलाज मिल सके."
बेहतर काम करने वालों को किया सम्मानित
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वन विभाग में बेहतर काम करने वाले कर्मचारी अधिकारियों को वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया. इसमें उन्हें सम्मान के रूप में 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि दी गई. मुख्यमंत्री ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पश्चिमी परिक्षेत्र में पदस्थ परिक्षेत्र सहायक रश्मि पठारिया को भी वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया.
पिछले 22 सालों से विभाग में पदस्थ रश्मि पठारिया को अनुसूची 1 में शामिल वन्यजीव के अवयव हत्थाजोड़ी को ट्रॉफी के रूप में बेचने वालों पर कार्रवाई के मामले में पुरस्कृत किया गया है. इस मामले में आरोपी के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई हुई, बल्कि कोर्ट से भी आरोपी को सजा दिलाने में कामयाबी मिली.
तीन साल में 70 लेपर्ड को किया रेस्क्यू
रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंदौर के रीजनल रेस्क्यू सेंटर के प्रभारी योहन कटारा और उनकी टीम को भी वन्यजीवों के रेस्क्यू के लिए 1 लाख रुपए से पुरस्कृत किया गया. योहन कटारा ने बताया कि "पिछले 3 साल के दौरान उनकी टीम ने 70 लेपर्ड, 100 से ज्यादा नीलगाय और अन्य दूसरे वन्य जीवों का रेस्क्यू किया है.
वे बताते हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल रेस्क्यू लैपर्ड का होता है, क्योंकि आप उसके स्वभाव को नहीं समझ पाते. पिछले दिनों इंदौर के आबादी वाले इलाके से एक लेपर्ड का रेस्क्यू किया गया था, जो सबसे कठिन साबित हुआ.
इसी तरह बुरहानपुर के धूलकोट में एक तेंदुए ने 12 लोगों को घायल किया था. इसे रेस्क्यू करते समय हमारे 3 लोग बाल-बाल बच गए थे, लेकिन हम उसको पकड़ने में सफल रहे थे."