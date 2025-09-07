ETV Bharat / state

मऊगंज पहुंचे मोहन यादव, बहुती जलप्रपात को देख हुए दंग, दी करोड़ों की सौगात

मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को पहुंचे रीवा, कई निर्माण कार्यों का किया भूमिपूजन और लोकार्पण. बहुती जलप्रपात की तारीफ की.

MOHAN YADAV MAUGANJ VISIT
बहुती जलप्रपात को देख दंग हुए सीएम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 8:20 PM IST

3 Min Read

मऊगंज: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को एक दिवसीय प्रवास पर मऊगंज पहुंचे. यहां पहुंचकर सबसे पहले सीएम ने प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर बहुति जल प्रपात का भ्रमण किया. यहां पर परंपरागत शैली नृत्य से उनका स्वागत किया गया. इसके बाद देवतालाव में स्थित अलौकिक शिवधाम पहुंचे और शिव की आराधना की. सीएम देवतालाब के स्टेडियम में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए 241.33 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण किया. इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया.

बहुती जलप्रपात का नजारा देख दंग रह गए सीएम

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के आलावा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, राज्य मंत्री पशु पालन एवं डेयरी विकास मंत्री लखन पटेल, देवतालाब विधायक गिरीश गौतम मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने सबसे पहले प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर बहुती जलप्रपात के मनोरम दृश्य का लुत्फ उठाया. इसके बाद भगवान शिव की नगरी कहे जाने वाले देवतालाब में स्थित एक रात में बने एहतियासिक शिव धाम में रुद्राभिषेक करते हुए शिव की आराधना की.

मोहन यादव का संबोधन (ETV Bharat)

शिवनगरी देवलाब में सीएम को भेंट कि गई त्रिसूल

मुख्यमंत्री को त्रिशूल और अयोध्या राम मंदिर से लाए गए राम की तस्वीर वाले पेन को स्मृति के तौर भेंट की गई. इस दौरान जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा की दुनिया भर में आपको तालाब सरोबर सबके नाम मिल जाएंगे, लेकिन स्वर्ग लोक के देव के नाम पर केवल देवतालाब यहीं बन सकता है.

Mohan Yadav Rewa Visit
सीएम को त्रिशूल की गई भेंट (ETV Bharat)

स्वामी विवेकानंद ने कहा था भारत की होगी 21वीं सदी

सीएम ने कहा की इस मंदिर की मान्यता भी कैसी है. कोई भी चारों धाम की यात्रा करके लौटे और श्रृंगी महादेव की दर्शन नहीं किए तो यात्रा अधूरी मानी जाती है. हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी विवेकानंद ने अब से 100 साल पहले कहा था की 21वीं सदी भारत की होगी. वो नरेन्द्र से लेकर आज के नरेन्द्र मोदी तक का समय सबके सामने है.

Rewa Bahuti waterfall
परंपरागत शैली नृत्य से सीएम का स्वागत (ETV Bharat)

कांग्रेस के जमाने में नहीं थी बिजली-सड़क, पानी

मोहन यादव ने कहा की मऊगंज में आज 241.33 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण किया जा रहा है. कांग्रेस की सरकार में तो कहा जाता था की पैसे ही नहीं हैं, प्रदेश में न बिजली थी, न पानी और न सड़क. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बहुती जलप्रपात का जिक्र करते हुए कहा कि हमें दुनिया में कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है. मैं घोषणा करता हूं की खूबसूरत जलप्रपात को पर्यटन विकास निगम के माध्यम से बहुती जलप्रपात को विकसित किया जाएगा.

Mohan Yadav target Congress
सीएम ने कई निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण (ETV Bharat)

सीएम ने कहा की देवतालब के उप तहसील को पूर्ण तहसील और पूर्ण तहसील हेतु संचालन के लिए भवन और नईगढ़ी के अधिकारी कर्मचारियों के आवास के लिए राशि के आवंटन की मांग भी पूरी की जाती हैं. इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास के नवीन भवन और देवतालाब महाविद्यालय में ऑडिटोरियम व 6 अतिरिक्त कक्ष के लिए भी सीएम ने मंच से घोषणा की.

देवतालाब शिव धाम होगा देव लोक

देवतालाब विधायक गिरीश गौतम की मांगों पर मुख्यमंत्री ने मंच से ही देवतालाब में नवीन हॉस्पिटल बनाए जाने की घोषणा की. इसके अलावा प्रसिद्ध अष्टभुजी माता मंदिर का सौंदर्यकरण, अंत में मोहन यादव ने देवतालाब में स्थित शिव धाम को देव लोक बनाए जाने की भी घोषणा की.

