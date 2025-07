ETV Bharat / state

नौकरी के लिए युवा हो जाएं तैयार, एमपी पर अरबों की बारिश करेंगे 1500 निवेशक, चमकेंगे शहर - MADHYA PRADESH GROWTH CONCLAVE 2025

मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 11, 2025 at 10:03 AM IST | Updated : July 11, 2025 at 10:20 AM IST 4 Min Read

इंदौर: मध्य प्रदेश के विकास में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. आज शुक्रवार को निवेशक शहरों का भविष्य चमकाने आ रहे हैं. तेजी से विकसित होते मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में बड़े निवेश के लिए इंदौर में देश के 1500 से अधिक निवेशक, उद्योगपति, कॉर्पोरेट प्रतिनिधि शामिल होंगे. सिटीज ऑफ टुमारो में अपनी भागीदारी के साथ मध्य प्रदेश के शहरी विकास में अरबों रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे. इंदौर में 11 जुलाई को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ''मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 सिटीज ऑफ टुमॉरो'' का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुभारंभ करेंगे. डॉ. यादव इस कॉन्क्लेव में होटल, पर्यटन, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के प्रमुख निवेशकों से संवाद करेंगे, जो शहरी विकास के ब्लूप्रिंट और भविष्य की योजनाओं पर केंद्रित रहेगा. कॉन्क्लेव में चार तकनीकी-सत्र आयोजित होंगे, जिनमें शहरी उत्कृष्टता के लिए आधुनिक तकनीक, विकास के केंद्र के रूप में शहर, भविष्य के लिए हरित शहरीकरण और भविष्य के शहरों की यातायात व्यववस्था जैसे विषयों पर विशेषज्ञ सहभागिता करेंगे. कलेक्टर आशीष सिंह ने दी जानकारी (ETV Bharat) निवेश अवसरों पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव कॉन्क्लेव में MP लॉकर, ET अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 ब्रोशर का विमोचन, एमओयू साइनिंग और 'सौगात' का उद्घाटन एवं अनावरण करेंगे. इसके साथ ही मध्य प्रदेश के शहरीकरण में निवेश अवसरों पर आधारित लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जायेगा. कॉन्क्लेव में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नगरीय प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे. आयोजन में क्रेडाई, नगर निगम, आईडीए, स्मार्ट सिटी, हाउसिंग बोर्ड, मैट्रो, हुडको, एलआईसी सहित कई संस्थाओं की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी.

प्रदेश में मेट्रो, ई-बस, मल्टीमॉडल हब, अफोर्डेबल हाउसिंग, वॉटरफ्रंट डेवेलपमेंट, सीवेज नेटवर्क, ई-गवर्नेंस, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्ट रोड्स जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी. इतना ही नहीं प्रदेश में अफोर्डेबल हाउसिंग में 8 लाख 32 हजार से अधिक किफायती आवास तैयार किये जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक नए आवासों पर कार्य चल रहा है. जिनमें लगभग ₹50,000 करोड़ का निवेश संभावित है. निवेश आने से बेरोजगार युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर खुलेंगे. इंदौर में लगेगा डेढ़ हजार निवेशकों का जमघट (ETV Bharat) रियल इस्टेट की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन उपलब्ध हैं. पाइपलाइन वॉटर सप्लाई कवरेज की सुविधा और शत-प्रतिशत शहरी क्षेत्र सीवरेज सिस्टम उपलब्ध है. नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों में 23 सेवाएं ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराई गई हैं. नगरीय निकायों में सेन्ट्रलाइज पोर्टल के माध्यम से मंजूरी दी जा रही है. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी 17 हजार 230 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं. मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव, अरबों के निवेश से आसान होगी शहरों के विकास की राह

रतलाम बनेगा इंडस्ट्री हब, मेहरबान हुए उद्यमी, करोड़ों के निवेश की घोषणा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2025 लागू

शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पर्यावरण के लिये 2 हजार 800 करोड़ और वॉटर फ्रंट से संबंधित डेव्हलपमेंट में 2 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है. प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में सुगम परिवहन व्यवस्था के विस्तार के लिये 21 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं संचालित हैं. वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पेट्रोलियम ईंधन के कार्बन फुट-फ्रंट रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है. प्रदेश के बड़े शहरों में 552 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है. प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी-2025 लागू की गई है. इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि, इंदौर में नगरीय प्रशासन विभाग का आज शुक्रवार को एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है. देश भर के 1500 निवेशक इंदौर आएंगे और करोड़ों-अरबों रुपए का निवेश करेंगे. आने वाले समय में शहर किस प्रकार के होंगे. रियल स्टेट की अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करते हुए कैसे शहरों को बेहतर बनाया जाए, इस थीम पर कार्यक्रम हो रहा है. कार्यक्रम को लेकर हमने सभी तैयारियां कर ली हैं. डेलीगेट्स के साथ वन टू वन का कार्यक्रम भी है.''

Last Updated : July 11, 2025 at 10:20 AM IST