विदिशा के कुरवाई पर मेहरबान हुए मोहन, 258 करोड़ की सौगात के साथ लोकार्पण व शिलान्यास

मुख्यमंत्री ने कुरवाई में कहा कि राज्य सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है और प्रदेश की जनता का जीवन बेहतर बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी. सीएम ने कहा कि आज बदलते दौर में भारत और भारत की ताकत को पूरी दुनिया देख रही है. यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान बना रहा है.

विदिशा : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विदिशा के कुरवाई क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री ने विदिशा जिले के कुरवाई में आयोजित हिनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत जाजपोन पुनर्वास कॉलोनी व विभिन्न निर्माण कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने 92 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत के 46 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 165 करोड़ रुपए की लागत के 34 कार्यों का लोकार्पण किया. इसके साथ ही 7 करोड़ 36 लाख रुपए की हिनौता बांध परियोजना का लोकार्पण भी किया.

मोहन बोले सरकार के पास पैसे की कमी नहीं (Etv Bharat)

सीएम ने किया शिवराज से चर्चा का जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर प्रदेश में भावांतर योजना लागू की गई है. इसके तहत इस वर्ष सोयाबीन की बिक्री पर किसानों को 5328 रुपए प्रति क्विंटल की राशि मिलेगी, जो सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में 15 दिन में जमा कराई जाएगी. सीएम ने कहा कि इसके साथ ही खराब फसलों का सर्वे कराकर राहत राशि, बीमा आदि का लाभ भी दिया जाएगा.

लाडली बहनों को भाई दूज पर मिलेंगे

डॉ. यादव ने घोषणा की कि लाडली बहना योजना के तहत दीपावली के बाद भाई दूज पर बहनों को 1500 रुपए की राशि दी जाएगी. उन्होंने बच्चों की शिक्षा को लेकर भी योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि बच्चों को स्कूटी, छात्रावास, सीएम राइज स्कूल जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं. लटेरी और ग्यारसपुर में 87 करोड़ रुपए की लागत से सांदीपनि स्कूल और क्रिटिकल केयर अस्पताल खोले जाएंगे.

258 करोड़ की सौगात के साथ लोकार्पण व शिलान्यास (Etv Bharat)

तीर्थस्थलों और स्वदेशी वस्तुओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा. साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. उन्होंने जीएसटी में कटौती से वस्तुओं के सस्ता होने का भी उल्लेख किया.

सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा ह. दुर्घटना में घायल की जान बचाने वालों को 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. जरूरत पड़ने पर इलाज के लिए एयरलिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.

