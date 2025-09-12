ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री मोहन यादव रतलाम में करेंगे खराब फसलों का निरीक्षण, किसान करेंगे प्रदर्शन

भारी बारिश से मालवा में फसलें हुई तबाह, मुआवजे समेत किसानों ने कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन का ऐलान

MOHAN YADAV IN RATLAM
मुख्यमंत्री मोहन यादव रतलाम में करेंगे खराब फसलों का निरीक्षण
Published : September 12, 2025 at 1:14 PM IST

रतलाम: अतिवृष्टि से मालवा क्षेत्र में खराब हुई फसलों को लेकर किसान परेशान है. फसल बीमा की विसंगतियों, सर्वे और मुआवजे की मांग को लेकर रतलाम जिले में विभिन्न किसान संगठनों ने प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज रतलाम पहुंच रहे हैं. मुख्यमंत्री दोपहर करीब 3:00 बजे सैलाना पहुंचेंगे जहां से वह आंबा और करिया गांव में बारिश और येलो मोजैक से खराब हुई फसलों का निरीक्षण करेंगे.

प्रभारी मंत्री विजय शाह भी लेंगे बैठक

प्रभारी मंत्री विजय शाह भी आज अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक करने जा रहे हैं. जावरा और रतलाम ग्रामीण क्षेत्र के किसान आज रतलाम कृषि उपज मंडी में प्रदर्शन कर किसानों को आ रही समस्याओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे. वहीं, इसके बाद मुख्यमंत्री का दौरा भी प्रस्तावित है.

ratlam farmers protest madhya pradesh
सीएम को दौरे से पहले किसानों का कृषि मंडी में प्रदर्शन (Etv Bharat)

अलग-अलग किसान संगठनों ने किया प्रदर्शन का ऐलान

बीते दिनों हुई अतिवृष्टि और येलो मोजैक वायरस की वजह से किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है. इसे लेकर भारतीय किसान संघ 15 सितम्बर को जिला मुख्यालय पर किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे. 16 सितम्बर को किसान कांग्रेस ने भी खराब हुई फसलों के मुआवजे सर्वे और फसल बीमा को लेकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. वहीं, आज करणी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर के आव्हान पर जिले के किसान अपनी समस्याओं को लेकर कृषि उपज मंडी रतलाम में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपेंगे.

FARMERS PROTEST IN RATLAM
अलग-अलग किसान संगठनों ने किया प्रदर्शन का ऐलान (Etv Bharat)

फसल बीमा, फसलों के दाम संबंधित मांगें भी

गौरतलब है कि बीते वर्षों के फसल बीमा की राशि कम मिलने, सोयाबीन, प्याज और लहसुन के दाम गिरने और इस वर्ष भी फसल बर्बाद हो जाने से किसान परेशान हैं और सर्वे और मुआवजे की मांग कर रहे हैं. जिसे लेकर अब मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रतलाम जिले के दौरे पर पहुंच रहे हैं. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं. सैलाना में बने हेलीपैड पर दोपहर 3:00 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे. जहां से आंबा और करिया गांव का दौरा कर सकते हैं.

