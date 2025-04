ETV Bharat / state

मोहन यादव की नई फील्डिंग, 4 जिलों के कलेक्टर्स का तबादल, 9 IAS ट्रांसफर - MP COLLECTORS AND IAS TRANSFERRED

मध्य प्रदेश में चार जिलों के कलेक्टर बदले ( X Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 14, 2025 at 9:06 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 10:28 AM IST 2 Min Read

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन समेत चार जिलों के कलेक्टरों को बदल दिया. राज्य सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा जारी आदेश के अनुसार नौ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. इसमें कहा गया है कि उज्जैन, अशोक नगर, हरदा और विदिशा के जिला कलेक्टरों का तबादला किया गया है. उज्जैन कलेक्टर को हटाया

उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक के पद पर स्थानांतरित किया गया है और उनकी जगह विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है. हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह, सुभाष कुमार द्विवेदी की जगह अशोक नगर के नए कलेक्टर होंगे, जिन्हें जीएडी का अतिरिक्त सचिव बनाया गया है. सिद्धार्थ जैन हरदा के नए कलेक्टर होंगे, जबकि अंशुल गुप्ता विदिशा जिले के नए कलेक्टर होंगे.

Last Updated : April 14, 2025 at 10:28 AM IST