गृह जिले में नहीं होगा पटवारियों का ट्रांसफर, मोहन सरकार की नई संविलियन नीति

एमपी में पटवारियों के तबादले ( ETV Bharat )

Published : May 7, 2025

भोपाल: मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के तबादले भले ही शुरू हो गए हों, लेकिन पटवारियों को शर्तों के हिसाब से ही तबादले का लाभ मिल पाएगा. राज्य सरकार ने पटवारियों की संविलियन नीति 2025 जारी कर दी है. नई नीति के मुताबिक, 16 फरवरी 2024 के पहले भर्ती हुए पटवारियों को ही जिला अंतर्गत संविलियन की पात्रता होगी. लेकिन जो पटवारी 16 फरवरी 2024 के बाद भर्ती हुए हैं, उन्हें सिर्फ तीन शर्तों के आधार पर ही संविलियन की अनुमति दी जाएगी. दरअसल, पटवारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग का होने से इस संबंध में अलग से नीति जारी की गई है. इसके मुताबिक, किसी भी पटवारी को उसके गृह जिले में पदस्थ नहीं किया जाएगा. इन शर्तों पर कर सकेंगे आवेदन

नई संविलियन नीति के मुताबिक, 16 फरवरी 2024 को भर्ती हुए पटवारियों का तीन शर्तों पर ही तबादला हो सकेगा. इसमें यदि पटवारी की पत्नी या पति सरकारी नौकरी में हैं और वे अलग-अलग जिलों में पदस्थ हैं, तो वे आवेदन कर सकेंगे. लेकिन इसके लिए जिले में पटवारी का पद खाली होना चाहिए. दूसरा विवाहित महिला, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला पटवारी होने पर और पटवारी को गंभीर बीमारियों होने पर आवेदन कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए जिले में पद रिक्त होना चाहिए. आपसी आधार पर भी संविलियन के आवेदन किए जा सकेंगे.

Last Updated : May 7, 2025 at 9:48 PM IST