ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के फोर्ट्स देंगे राजस्थान को टक्कर, मोहन यादव सरकार ने बना लिया प्लान

कटनी विजयराघौगढ़ फोर्ट को भी रिनोवेट किया जा रहा है. 3.246 हेक्टेयर में फैले इस फोर्ट का निर्माण 1826 में शुरू हुआ था. इसका निर्माण विजयराघौगढ़ के राजा प्रयागदास ने कराया, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल भी फूंका था. इतिहास की कई कहानियां अपने में समेटे इस किले को पर्यटन विभाग पीपीपी मोड पर रिनोवेट करा रहा है.

जबलपुर के राजकुमारी बाई की कोठी को एक बार फिर रॉयल होटल के रूप में रिनोवेट किया जा रहा है. इसका निर्माण 18वीं सदी में राजा गोकुलदास ने यूरोपीय वास्तुशास्त्र के आधार पर निर्माण कराकर अपनी नातिन राजकुमारी बाई को दिया था. अंग्रेजों के दौर में यह रॉयल होटल बन गया, जहां भारतीयों के जाने पर रोक थी. अब इसे फिर से नए स्वरूप में तैयार किया जा रहा है.

ओरछा को धार्मिक नगरी के रूप में रिनोवेट करने के साथ इसके किले को भी रिनोवेट किया जा रहा है, ताकि यहां पहुंचने वाले पर्यटक ओरछा नगरी के साथ इसके इतिहास को किले की धरोहर के साथ समझ सके. पर्यटन विभाग के अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला कहते हैं कि "मध्य प्रदेश में मांडू का जहाज महल, हिंडोल महल, हाथी महल जैसे कई स्थान प्रदेश के इतिहास, वास्तुकला और संस्कृति को दिखाता है."

राजस्थान पर्यटकों को वहां के फोर्ट्स और राजशाही से जुड़े सामान पर्यटकों को खूब लुभाते हैं. इनकी खूबसूरती देखने के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं. हालांकि मध्य प्रदेश भी फोर्ट्स के मामले में राजस्थान से पीछे नहीं है. ग्वालियर के फोर्ट्स को देखने दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं. इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे किले हैं, जिन्हें एमपी सरकार अब रिनोवेट कर रही है.

भोपाल: मध्य प्रदेश पर्यटन के मामले में देश में तेजी से उभर रहा है. प्रदेश आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है. प्रदेश में पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्यटन विभाग धार्मिंक स्थलों, नेशनल पार्क के अलावा एमपी में मौजूद फोर्ट्स को भी रिनवोट कर रहा है. राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में मौजूद किले को रिनोवेट कर इन्हें पर्यटन पर बड़ा केन्द्र बनाने जा रहा है. इसके लिए प्रदेश के 10 फोर्ट्स को रिनोवेट किया जा रहा है.

रीवा का केवटी किला का निर्माण महाराजा नागमल देव द्वारा 15वीं शताब्दी में कराया गया था. इस किले की खूबसूरती महाना नदी के किनारे स्थित केवटी जलप्रपात है, जो जिले के ठीक पास स्थित है. इस किले को पर्यटन विभाग रिनोवेट करने जा रहा है, ताकि पर्यटक यहां का इतिहास और प्राकृतिक खूबसूरती को जान सके.

टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य सिंह बुंदेला ने 1776 में कराया था. इस किले के 3 तरफ तालाब हैं, जो इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है. इस किले को पर्यटन विभाग पीपीपी मोड पर रिनोवेट कर रहा है.

बढ़ेगा पर्यटन (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बेनजीर महल और ताजमहल फोर्ट को रिनोवेट करने की तैयारी की जा रही है. इनमें कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है. ताजमहल का निर्माण 1884 में कराया गया था और कमोबेश इसके बाद से ही यह वीरान पड़ा है. यह करीबन 17 एकड़ में फैला हुआ है. इसमें 120 कमरे हैं. यह अपने आप में बेहद भव्य है. इसी तरह बेनजीर महल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के मामले में बेहद मार्डन है. इसका उपयोग गर्मियों बिताने के लिए शाही परिवार करता था.

धार जिले के ऐतिहासिक लुन्हेरा की सराय को भी हेरिटेज होटल में बदला जा रहा है. 16वीं सदी में धार एक ट्रेड रूट हुआ करता था. उसी दौर में इसका निर्माण कराया गया था. अब इस सराय को हेरीटेज होटल के रूप में रिनोवेट किया जा रहा है. इसमें आईटीसी होटल एग्रीमेंट साइन कर चुकी है.

पन्ना के महेन्द्र भवन को हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है. इसके पीपीपी मोड पर 90 साल की लीज पर दिया गया है. 18 वीं सदी के इस होटल में 300 साल पुराना शिव मंदिर भी मौजूद है.

पुराने किले होंगे जीवंत (ETV Bharat)

500 साल पुराना सतना का माधवगढ़ किला विन्ध्य क्षेत्र के वैभव और शक्ति का प्रतीक रहा है. किले का नाम राजा पारिक्षित सिंह के बेटे माधव सिंह के नाम पर रखा गया था. इसमें कई सुरंगें भी मौजूद हैं. इसके अब हेरिटेज होटल के रूप में बदला जा रहा है.

श्योपुर का किला 10वीं सदी का है. नरेश अजय पाल ने श्योपुर को अपनी राजधानी घोषित किया था. बाद में इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, और अकबर ने भी किले पर कब्जा किया. 1.669 हेक्टेयर में फैले इस किले को पर्यटन विभाग रिनोवेट कर रहा है. इसे हेरिटेज होटल का रूप देने की तैयारी की जा रही है.

एमपी सरकार किलों को करेगी रिनोवेट (ETV Bharat)

शिवपुरी के नरवर फोर्ट को भी रिनोवेट किया जा रहा है. करीबन 500 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह फोर्ट 8 वर्ग किलोमीटर में फैला है. इसका निर्माण क्षत्रिय वंश के राजा नल द्वारा कराया गया था. बाद में कई राजाओं ने इस पर राज किया.

पर्यटकों को मिलेंगे कई ऑप्शन

अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला कहते हैं कि "मध्य प्रदेश में लगातार पर्यटन के नए विकल्प को तैयार किया जा रहा है. प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. टाइगर रिजर्व के बाद कूनो को भी पर्यटन स्थल के रूप में पहचान मिलने लगी है. दूसरे राज्यों ने जो नहीं किया, वह एमपी कर रहा है. हम प्रदेश के प्रचलित स्थानों के अलावा दूसरे पर्यटन स्थलों को रिनोवेट कर रहे हैं, ताकि पर्यटकों की भीड़ एक ही स्थान पर न बढे़.

इसके अलावा प्रदेश में 50 नए टूरिज्म स्पॉट्स को रिनोवेट किया जा रहा है. हेरिटेज होटल्स को रिनोवेट किया जा रहा है. ताकि प्रदेश के हर हिस्से में पर्यटक पहुंचे.