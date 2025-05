ETV Bharat / state

लाखों मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर भी शिवराज सिंह का रिकार्ड नहीं तोड़ पाए मोहन यादव

गेहूं खरीदी में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश ( Getty Image )

भोपाल: देश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है. कई वर्षों से प्रदेश ने गेहूं की खरीद के मामले में दूसरे नंबर के राज्य की रैकिंग बरकरार रखी है. इस बार पिछले साल की तुलना में गेहूं उपार्जन के मामले में रिकार्ड 38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. पिछले साल जहां सरकार ने 48.38 लाख मीट्रिक टन गेहूं हू की खरीदी की थी, वहीं इस साल करीब 9 लाख किसानों से 77.74 लाख मीट्रिक टन की गेहूं की खरीदी की गई है. हालांकि इसके बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुई गेहूं की खरीदी का रिकार्ड अब तक नहीं टूट पाया. 3 बार बढ़ाया गया गेहूं खरीदी का लक्ष्य

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रभारी अपर संचालक एचएस परमार ने बताया कि, ''साल 2024-25 में गेहूं खरीदी का लक्ष्य 60 लाख मीट्रिक टन रखा गया था. लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 70 लाख मीट्रिक टन और बाद में इसे 80 लाख मीट्रिक टन किया गया था. भले ही इस टारगेट को मध्य प्रदेश अचीव नहीं कर पाया हो, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार 29.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं की अधिक खरीदी हुई है.'' परमार ने बताया कि, ''15 मार्च 2025 से 10 मई 2025 तक रिकार्ड 77.74 लाख टन गेहूं की खरीदी कर उसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.''

बता दें कि, मध्य प्रदेश में अब तक के इतिहास में सबसे अधिक गेहूं का उपार्जन साल 2020-21 और 21-22 में किया गया. इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे. अधिकारियों ने बताया कि साल 2020-21 में प्रदेश के 15.94 लाख किसानों से रिकार्ड 129.42 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई थी. वहीं, साल 2021-22 में 17.25 लाख किसानों से 128.15 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई थी. मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी का यह ऐतिहासिक आंकड़ा है. मोहन सरकार ने की रिकार्ड गेहूं की खरीदी (ETV Bharat) किसानों को 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक भुगतान

खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दिए गए बोनस पर उनका आभार व्यक्त किया. इसके बाद राजपूत ने कहा कि, ''पिछले वर्ष 48 लाख 38 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ था. गेहूं उपार्जन में मप्र देश में दूसरे स्थान पर है. इस बार किसानों से उपार्जित गेहूं में से 73 लाख 51 हजार मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का सुरक्षित भंडारण किया जा चुका है, जबकि अभी तक लगभग 17 हजार 870 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है.'' गेहूं प्रोडक्शन में एमपी ने ट्रंप के अमेरिका को पछाड़ा, किसानों को MSP-बोनस एक साथ

'2600 में गेहूं तौल देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी' मोहन यादव ने मंच से किसको दे दिया ऑफर मध्य प्रदेश में सरकारी खरीद का 2600 रुपये दाम

बता दें कि, मध्य प्रदेश में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए है. जबकि इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा गेंहू उत्पादक किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया गया है. इस तरह से गेहूं की खरीदी 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की गई है. प्रदेश के 9 लाख से अधिक किसानों ने 4500 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से गेंहू की खरीदी की है. खाद्य एवं आपूर्ति विकास निगम द्वारा किसानों से गेंहू खरीदी का अभियान 15 मार्च से 10 मई 2025 तक चलाया गया.''

