छत्तीसगढ़ का मददगार मध्य प्रदेश, अकाउंट में ट्रांसफर 5 करोड़, भेजी जा रही ट्रेन

भोपाल: लगातार हो रही बारिश से मध्य प्रदेश के कई स्थानों में बाढ़ और जल भराव की स्थिति बनी हुई है. प्रदेश के अलावा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंतेवाड़ा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं. बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए एमपी सरकार ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सीएम राहत कोष में 5 करोड़ की आर्थिक राशि भेजी है. इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में राहत सामग्री भी भेजी जा रही हैय राहत सामग्री से भरी ट्रेन जल्द ही एमपी से रवाना होगी.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "अतिवृष्टि के कारण बाढ़ के हालात बने हैं. पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है. ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व है कि पडोसी राज्यों की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाएं. हमने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 5 करोड़ की राशि सीएम फंड में देने का फैसला किया है. इसके अलावा एक ट्रेन रवाना की जा रही है, इसमें राहत सामग्री प्रभवित क्षेत्र में पहुंचाई जाएगी. हम सभी मिलकर प्रदेश और आसपास के इलाकों में निगाह बनाए हुए हैं.

मोहन यादव ने राहत राशि भेजी (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री की भावना होती है कि सभी सरकारें परस्पर समन्वय और सहानुभूति के साथ दुख और परेशानी में साथ खड़ी दिखाई देनी चाहिए. छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इस आश्वासन के साथ राशि पहुंचाई जा रही है कि और भी यदि जरूरत पड़ेगी तो एमपी सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है."

भारी बारिश से बांध टूटा, बाढ़ से तबाही

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश अपने साथ तबाही लेकर आई है. छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से बाढ़ की वजह से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं. बस्तर संभाग के सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं. भारी बारिश और बाढ़ के कारण दंतेवाड़ा जिले में कई पुल और पुलियां टूट गईं. उधर चार दिन पहले छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में भी एक बांध टूट गया था, इसमें कई घर बह गए थे.