ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा 55% डीए, पेंशनर्स के DR में भी तगड़ा जंप - MP GOVERNMENT EMPLOYEE DA

मोहन सरकार ने कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खोला खजाना ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 8, 2025 at 8:24 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 8:38 PM IST 3 Min Read

भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है. दरअसल मोहन सरकार ने कर्मचरियों को दिए जाने वाले मंहगाई भत्ते और पेंशनर्स को दी जाने वाली मंहगाई राहत में बढ़ोत्तरी कर दी है. अब अगले महीने से कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन के साथ बढ़ी हुई राशि मिलने लगेगी. वहीं, डीए और डीआर का भुगतान कर्मचारियों और पेंशनर्स को 5 किस्तों में किया जाएगा. इसका आदेश गुरुवार को वित्त विभाग के उपसचिव पीके श्रीवास्तव ने जारी किया है. सरकारी कर्मचारियों को अब 55 प्रतिशत डीए

राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा है कि सातवें वेतनमान के तहत सरकारी कर्मचारियों को फरवरी 2024 से 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है. जिसे एक जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत और 1 जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा. शासकीय सेवकों को मंहगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ 1 मई 2025 से एवं जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक के एरियर का भुगतान 5 समान किश्तों में क्रमशः जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में किया जाएगा. वहीं 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में शासकीय सेवक सेवानिवृत्त हो गए हैं, या मृत हो गए हैं, उनके नामांकित सदस्य को एरियर का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा.

भोपाल: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है. दरअसल मोहन सरकार ने कर्मचरियों को दिए जाने वाले मंहगाई भत्ते और पेंशनर्स को दी जाने वाली मंहगाई राहत में बढ़ोत्तरी कर दी है. अब अगले महीने से कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन के साथ बढ़ी हुई राशि मिलने लगेगी. वहीं, डीए और डीआर का भुगतान कर्मचारियों और पेंशनर्स को 5 किस्तों में किया जाएगा. इसका आदेश गुरुवार को वित्त विभाग के उपसचिव पीके श्रीवास्तव ने जारी किया है. सरकारी कर्मचारियों को अब 55 प्रतिशत डीए

राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में लिखा है कि सातवें वेतनमान के तहत सरकारी कर्मचारियों को फरवरी 2024 से 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है. जिसे एक जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत और 1 जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा. शासकीय सेवकों को मंहगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ 1 मई 2025 से एवं जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक के एरियर का भुगतान 5 समान किश्तों में क्रमशः जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2025 में किया जाएगा. वहीं 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में शासकीय सेवक सेवानिवृत्त हो गए हैं, या मृत हो गए हैं, उनके नामांकित सदस्य को एरियर का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा. हर महीने मिलेगा तगड़ा DA-DR (ETV Bharat) सरकारी कर्मचारियों को अब 55 प्रतिशत डीए (ETV Bharat) पेंशनर्स का 3 और 7 प्रतिशत बढ़ा डीआर

वित्त विभाग ने पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को भी डीआर बढ़ाने का निर्णय लिया है. इसके तहत छठवां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों का डीआर 7 प्रतिशत बढ़ाया गया है. जिसके बाद उनकी मंहगाई राहत 246 प्रतिशत हो जाएगी. जबकि सातवें वेतनमान वाले पेंशनर्स और उनके परिवारों की पेंशन में 3 प्रतिशत मंहगाई राहत में वृद्धि की गई है. अब सातवें वेतनमान वालें पेंशनर्स और उनके परिवारों को 53 प्रतिशत डीआर मिलेगा. इनको 1 मार्च 2025 से डीआर का लाभ दिया जाएगा. यानि पेंशनर्स और उनके आश्रितों को केवल एक महीने का एरियर मिलेगा. पेंशनर्स का 3 और 7 प्रतिशत बढ़ा डीआर (ETV Bharat) कर्मचारियों पर धनवर्षा का फिटमेंट फैक्टर प्लान, 8वां वेतनमान और DA करेगा धमाल

कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा जंप, 55 प्रतिशत DA होते ही आई खुशखबरी 55 प्रतिशत डीए होने के बाद इतनी मिलेगी सैलरी

मान लीजिए कि आपका मूल वेतन 25,000 रु है. वहीं, अबतक 50 प्रतिशत के हिसाब से 12,500 रु महंगाई भत्ता दिया जा रहा था. ऐसे में जनवरी 2025 के बाद 5 प्रतिशत डीए बढ़ने से कुल डीए 25,000 रु. का 55 प्रतिशत यानी 13,750 रु होगा. यानी हर महीने 1250 रु की बढ़ोत्तरी होगी. एरियर में एक साथ ये राशि मिलने से कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी. हालांकि, जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक 3 प्रतिशत के हिसाब से डीए जोड़ा जाएगा. वहीं, जनवरी 2025 के बाद 2 प्रतिशत के हिसाब से. डीए बढ़ने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बढ़त ग्रेड पे के हिसाब से भी होगी. यानी जितनी ज्यादा बेसिक सैलरी होगी डीए और वेतन उतना बढ़ेगा.

Last Updated : May 8, 2025 at 8:38 PM IST