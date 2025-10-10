ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों के बढ़ गए पैसे, मोहन यादव नई तारीख पर करेंगे धनवर्षा

भोपाल: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों का 2 साल का इंतजार अब पूरा होने जा रहा है. प्रदेश की मोहन सरकार अब मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत महिला हितग्राहियों की राशि में 250 रुपए की बढ़ोत्तरी करने जा रही है, हालांकि इसके लिए लाड़ली बहनों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. आमतौर पर लाड़ली बहना योजना की राशि 15 तारीख के पहले आती है, लेकिन इस बार बढ़ी हुई राशि के लिए दीपावली के बाद तक का इंतजार करना होगा. लाड़ली बहनों के खातों पर भाईदूज के दिन ही पहुंचेगी. इस बढ़ोत्तरी के बाद प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की राशि हर माह 1500 रुपए ही आएगी.

1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को मिलेगा फायदा

सरकार की इस योजना से प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को सीधे तौर से फायदा पहुंचेगा. लाड़ली बहना योजना के तहत अभी तक 1250 रुपए की राशि हर माह डाली जा रही थी, जो अब बढ़कर 1500 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी. राज्य सरकार यह राशि इस बार भाई दूज पर ही बहनों के खातों में अंतरित करेगी. इसके बाद हर माह पूर्व की तरह 10 से 15 तारीख के बीच ही लाड़ली बहना की राशि खातों में डाली जाएगी.

हालांकि लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाए जाने से राज्य सरकार पर 318 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी बढ़ जाएगा. 1250 रुपए की राशि दिए जाने पर सरकार हर माह 1541 करोड़ की राशि जारी करती थी, लेकिन 1500 रुपए की राशि होने के बाद राज्य सरकार को हर माह करीबन 1859 करोड़ रुपए की राशि का इंतजाम करना होगा.

सरकार को खर्च करने होंगे हर माह 1800 करोड़