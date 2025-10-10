ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों के बढ़ गए पैसे, मोहन यादव नई तारीख पर करेंगे धनवर्षा

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों के बढ़ गए पैसे (Mohan Yadav X Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 1:51 PM IST

3 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों का 2 साल का इंतजार अब पूरा होने जा रहा है. प्रदेश की मोहन सरकार अब मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत महिला हितग्राहियों की राशि में 250 रुपए की बढ़ोत्तरी करने जा रही है, हालांकि इसके लिए लाड़ली बहनों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. आमतौर पर लाड़ली बहना योजना की राशि 15 तारीख के पहले आती है, लेकिन इस बार बढ़ी हुई राशि के लिए दीपावली के बाद तक का इंतजार करना होगा. लाड़ली बहनों के खातों पर भाईदूज के दिन ही पहुंचेगी. इस बढ़ोत्तरी के बाद प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की राशि हर माह 1500 रुपए ही आएगी.

1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को मिलेगा फायदा

सरकार की इस योजना से प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं को सीधे तौर से फायदा पहुंचेगा. लाड़ली बहना योजना के तहत अभी तक 1250 रुपए की राशि हर माह डाली जा रही थी, जो अब बढ़कर 1500 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी. राज्य सरकार यह राशि इस बार भाई दूज पर ही बहनों के खातों में अंतरित करेगी. इसके बाद हर माह पूर्व की तरह 10 से 15 तारीख के बीच ही लाड़ली बहना की राशि खातों में डाली जाएगी.

हालांकि लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाए जाने से राज्य सरकार पर 318 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी बढ़ जाएगा. 1250 रुपए की राशि दिए जाने पर सरकार हर माह 1541 करोड़ की राशि जारी करती थी, लेकिन 1500 रुपए की राशि होने के बाद राज्य सरकार को हर माह करीबन 1859 करोड़ रुपए की राशि का इंतजाम करना होगा.

सरकार को खर्च करने होंगे हर माह 1800 करोड़

राज्य सरकार ने अगस्त माह में भी रक्षाबंधन के पर्व पर लाड़ली बहनों के खातों में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि डाली थी, तब इस पर 1859 करोड़ रुपए की राशि ही जारी की गई थी. लाड़ली बहना योजना की शुरूआत साल 2023 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार ने की थी. शुरुआत में इस योजना के तहत प्रतिमाह 1 हजार रुपए की राशि दी जा रही थी.

अक्टूबर 2023 में इस योजना में राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए प्रतिमाह किया गया था. लाड़ली बहना योजना के लिए राज्य सरकार पर हर साल 21 हजार करोड़ से ज्यादा का भार आ रहा है. इस योजना के तहत अभी तक सरकार 42 हजार 541 करोड़ की राशि बांट चुकी है.

मध्य प्रदेश पर बढ़ रहा लगातार कर्ज

उधर राज्य सरकार पर कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है. मार्च 2025 तक प्रदेश सरकार पर कर्ज बढ़कर 4 लाख 59 हजार 640 करोड़ का पहुंच चुका है. राज्य सरकार इस साल ही अभी तक 37 हजार 900 करोड़ का कर्ज ले चुकी है. सरकार ने पिछली 30 सितंबर को ही 3 हजार करोड़ का कर्ज लिया था.

