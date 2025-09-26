मोहन यादव सरकार बनाएगी जंगल-टाइगर पर शॉर्ट्स मूवीज, गजरक्षक से कंट्रोल होंगे हाथी
मध्य प्रदेश के वन संपदा और टाइगर रिजर्व पर बनेंगी शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंटरी, मोहन यादव सरकार का फैसला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 8:43 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के जंगलों में जंगली हाथियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को अब एआई (AI) की मदद से रोका जाएगा. वन विभाग ने जंगली हाथियों की लोकेशन का पलता लगाने के लिए एआई आधारित गजरक्षक ऐप तैयार किया है, जो जंगली हाथियों के गांव के नजदीक पहुंचने के पहले ही वन विभाग तक इसकी सूचना भेज देता है. राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को जंगली हाथियों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के निर्देश दिए हैं. बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में पाई जाने वाले वानस्पतिक और जैव विविधताओं की ब्रांडिंग की जाए.
विश्व को बताएं एमपी के वनों की खासियत
बैठक में सीएम मोहन ने कहा कि "प्रदेश की जैव विविधता अद्भुत है. यहां के खूबसूरत वनों में वन्य जीव बेहद आसानी से दिखाई देते हैं. इसका व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए. इसके लिए भारतीय फिल्म डिविजन, डिस्कवरी और दूसरे चैनल्स के साथ मिलकर शॉर्ट्स फिल्म, डॉक्युमेंटरी और प्रमोशनल्स कैपसूल्स तैयार किए जाएं. ताकि मध्य प्रदेश की खूबसूरती की विश्व को जानकारी मिल सके. बैठक में ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को तीन जोड़े टाइगर दिए जाने पर विचार किया गया.
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा जिन राज्यों को टाइगर दिए जा रहे हैं. उनसे उस राज्य में पाए जाने वाले वन्य जीव भी लिए जाएं. सीएम ने कहा कि असम से गेंडा या एक सींग वाला गेंडा लाने के प्रयास किए जाएं. वहीं सीएम ने प्रदेश की नदियों में मगरमच्छ, कछुआ और घड़ियाल सहित डॉल्फिन जैसे जलीय जीव छोडे जाने के लिए भी कहा."
मध्य प्रदेश में बनेंगे दो नए रिजर्व
बैठक में प्रदेश में दो नए कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाने पर भी चर्चा हुई. बोर्ड के सदस्य डॉ. आलोक ने कहा कि "एमपी में पन्ना और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व परिक्षेत्र में एक और कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा सकता है. इसी तरह कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भी बालाघाट के सोनवानी फॉरेस्ट रेंज को जोड़ते हुए एक कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की संभावनाएं बन सकती है. यदि इस दिशा में कदम उठाए गए तो यह वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक बड़ा काम होगा."
कई प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
बैठक में खंडवा और बैतूल जिले में सतपुड़ा मेलघाट कॉरिडोर में 17.148 हेक्टेयर वन भूमि एनएचएआई खंडवा को देने के लिए मंजूरी दी गई. इसी तरह सिंघोरी अभ्यारण्य के तहत ग्राम देहगांव बम्होरी मार्ग के बेलगांव तक सीसी रोड निर्माण के लिए 0.85 हेक्टेयर अभ्यारण्य वन भूमि ईई आरईएस रायसेन को देने का निर्णय लिया गया.