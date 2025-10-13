ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दीवाली तोहफा, मोहन यादव सरकार बढ़ा सकती है DA

भोपाल: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली के पहले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की सौगात मिल सकती है. केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों का 3 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की राशि बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने सरकार से महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग की है. राज्य सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत बढ़ाए जाने के बाद ही अपने कर्मचारियों को इसका लाभ देती है. उधर मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों को राहत दिए जाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. माना जा रहा है कि दीपावली के पहले कर्मचारियों को राज्य सरकार राहत दे सकती है.

बढ़ोत्तरी हुई तो 58 फीसदी हो जाएगा DA

मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को अभी केन्द्रीय कर्मचारियों के समान 55 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा था, लेकिन केन्द्र सरकार की सौगात के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारी अब महंगाई भत्ते के मामले में केन्द्रीय कर्मचारियों से पीछे हो गए हैं. प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 55 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. राज्य सरकार ने 8 मई 2025 से 55 फीसदी महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश जारी किए थे.