मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दीवाली तोहफा, मोहन यादव सरकार बढ़ा सकती है DA

मोहन यादव सरकार दे सकती है दीवाली गिफ्ट, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का बढ़ सकता है महंगाई भत्ता, बढ़ोत्तरी के बाद 58 फीसदी होगा DA.

MADHYA PRADESH EMPLOYEES DA
मोहन यादव सरकार बढ़ा सकती है DA (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 5:45 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली के पहले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की सौगात मिल सकती है. केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों का 3 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की राशि बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने सरकार से महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग की है. राज्य सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत बढ़ाए जाने के बाद ही अपने कर्मचारियों को इसका लाभ देती है. उधर मध्य प्रदेश में भी कर्मचारियों को राहत दिए जाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. माना जा रहा है कि दीपावली के पहले कर्मचारियों को राज्य सरकार राहत दे सकती है.

बढ़ोत्तरी हुई तो 58 फीसदी हो जाएगा DA

मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को अभी केन्द्रीय कर्मचारियों के समान 55 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा था, लेकिन केन्द्र सरकार की सौगात के बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारी अब महंगाई भत्ते के मामले में केन्द्रीय कर्मचारियों से पीछे हो गए हैं. प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 55 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. राज्य सरकार ने 8 मई 2025 से 55 फीसदी महंगाई भत्ता दिए जाने के आदेश जारी किए थे.

MP EMPLOYEES DEARNESS RELIEF
मध्य प्रदेश कर्मचारियों का बढ़ सकता है डीए (ETV Bharat)

राज्य सरकार ने 5 फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की थी. इसका फायदा कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी दिया गया था. मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पिछले सवा 2 सालों में करीबन 35 फीसदी बढ़ा है. मार्च 2020 में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में 11 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई थी और यह 20 फीसदी से बढ़कर 31 फीसदी पहुंच गया था.

  1. 22 अगस्त 2022 को 3 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई.
  2. 27 जनवरी 2023 को महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई.
  3. 19 जुलाई 2023 को 4 फीसदी महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी की गई.
  4. 14 मार्च 2024 को 4 फीसदी महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी की गई.
  5. 28 अक्टूबर 2024 को 4 फीसदी महंगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी की गई.
  6. 8 मई 2025 को महंगाई भत्ते में 5 फीसदी बढ़ोत्तरी की गई.

इतना होगा कर्मचारियों को लाभ

मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी के मुताबिक "केन्द्रीय कर्मचारियों को महंगाई राहत मिल जाने के बाद अब राज्य सरकार को भी अपने कर्मचारियों को राहत देनी चाहिए. प्रदेश में कर्मचारियों को अभी 55 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. यदि यह 3 फीसदी बढ़ाया जाता है, तो कर्मचारियों को 1395 रुपए से लेकर 12690 रुपए तक का फायदा होगा.

  1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - 1395 से 1620 रुपए तक का होगा फायदा
  2. तृतीय श्रेणी कर्मचारी - 1755 से 4419 रुपए तक का होगा फायदा
  3. द्वितीय श्रेणी अधिकारी - 5049 से 6048 रुपए तक का होगा फायदा
  4. प्रथम श्रेणी अधिकारी - 7191 से 12690 रुपए तक का होगा फायदा

