भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज लेने की तैयारी में है. मोहन सरकार का बीते 5 महीनें में ये 13वां लोन होगा. इस बार रिजर्व बैंक से सरकार 4800 करोड़ रुपये का लोन लेने जा रही है. यह दो किश्तों में मिलेगा. इससे पहले मोहन यादव सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में 7 मई, 4 जून, 30 जुलाई और 5 अगस्त को कर्ज ले चुकी है. अब यदि सरकार एक बार फिर 4800 करोड़ रुपए का कर्ज लेती है, तो चालू वित्तीय वर्ष में लिए गए कर्ज की राशि 27,900 करोड़ रुपए पहुंच जाएगी.

हर छह महीने में देनी होगी किश्त

बता दें कि राज्य सरकार 4800 रुपए लोन दो किश्तों में ले रही है. इसमें पहली किश्त के रुप में सरकार को 2300 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी, जिसे 18 साल में ब्याज सहित चुकाना होगा. वहीं दूसरी किश्त 2500 करोड़ रुपये की मिलेगी. इसे भी सरकार को 20 साल की समयावधि में चुकाना होगा. वहीं राज्य सरकार इन दोनों कर्ज की ब्याज सहित किश्त का भुगतान हर 6 महीने में करेगी. हालांकि सभी कार्रवाई वित्त विभाग की ओर से पूरी हो चुकी है, लेकिन कर्ज की यह राशि सरकार को 28 अगस्त को मिलेगी.

राजस्व सरप्लस दिखाकर लिया जा रहा लोन

यदि सरकार द्वारा लिए जा रहे 4800 करोड़ रुपये के लोन को भी जोड़ लें तो मध्य प्रदेश शासन का कुल कर्ज 4,49,640 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा. जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में कुल कर्ज से 27,900 करोड़ रुपये अधिक है. बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक सरकार पर 4,21,740 करोड़ रुपये का कर्ज था. सरकार ने लोन लेने के लिए अपना रेवेन्यू सरप्लस दिखाया है. इसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में सरकार की आय 1025 करोड़ रुपये सरप्लस थी. वहीं साल 2023-24 में 12,487 करोड़ रुपये का रेवेनयू सरप्लस बताया है.

सरकार द्वारा लिए गए कर्ज की टाइमलाइन

7 मई 2025 - दो किश्तों में ढाई-ढाई हजार करोड़ यानि 5 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया.

4 जून 2025 - दो किश्तों में 4500 करोड़ रुपये का लोन आरबीआई से लिया गया.

8 जुलाई 2025 - 4800 करोड़ रुपये का कर्ज दो किश्तों में लिया गया.

30 जुलाई 2025 - 2 किश्तों में 4300 करोड़ रुपये के कर्ज लिए गए.

5 अगस्त 2025 - 3 किश्तों में कुल 4 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया.

26 अगस्त - दो किश्तों में 4800 करोड़ रुपये का लोन लिया जा रहा है.