कर्मचारियों के लिए मोहन यादव का नया DA प्लान, दीपावली पर मिलेगा डबल गिफ्ट - MOHAN YADAV GOVT INCREASE DA

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को अभी मिल रहा है 55 फीसदी महंगाई भत्ता. मार्च 2026 तक इस भत्ते को बढ़ाकर किया जाएगा 64 फीसदी.

MOHAN YADAV GOVT INCREASE DA
दीपावली-होली पर कर्मचारियों को मिलेगा डबल गिफ्ट (ETV Bharat)
Published : August 20, 2025 at 12:27 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 12:38 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश के साढ़े 7 लाख कर्मचारी और अधिकारियों को प्रदेश की मोहन सरकार दीपावली और इसके बाद होली पर बड़ी सौगात देने जा रही है. दीपावली के पहले प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सरकार 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी करने जा रही है. इसके बाद होली पर भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा. कर्मचारियों को सौगात देने के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 55 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है.

7 माह में बढ़ेगा 9 फीसदी महंगाई भत्ता

दरसअल राज्य सरकार ने बजट प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस बार सरकार रोलिंग बजट तैयार कर रही है. यह रोलिंग बजट 3 साल के लिए बनाया जा रहा है. इसमें सरकार दीर्घकालिक विकास की रणनीति तैयार कर रही है. इस बजट में सरकार तय कर रही है कि आने वाले सालों में कर्मचारियों को हर साल कितना महंगाई भत्ता दिया जाना है. इसका बजट में प्रावधान किया जा रहा है. इसमें तय किया जा रहा है कि मार्च 2026 तक कर्मचारियों को 9 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा. इसके बाद मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 64 फीसदी हो जाएगा.

MP GOVERNMENT EMPLOYEES DA
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मार्च 2026 तक मिलेगा 64 फीसदी महंगाई भत्ता (ETV Bharat)

1800 से 13 हजार रुपए तक होगा फायदा

कर्मचारी और अधिकारियों का महंगाई भत्ता 9 फीसदी तक बढ़ाए जाने से कर्मचारी अधिकारियों की सैलरी में 13 हजार रुपए तक का फायदा होगा. इससे प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हर माह 1755 रुपए तक की सैलरी बढ़कर आएगी. इसी तरह तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की सैलरी 4787 रुपए तक बढ़ेगी. द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों को 9 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ने से 6562 रुपए तक का फायदा होगा. जबकि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को हर माह 13 हजार 748 रुपए तक का फायदा होगा.

तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की तैयारी का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि "पिछली बार महंगाई भत्ते के लिए ही आंदोलन करना पड़ा था, यदि सरकार यह कदम उठा रही है तो यह स्वागत योग्य कदम है."

3 साल की तैयारियों में जुटी सरकार

राज्य सरकार इस बार भी जीरो बजटिंग पर काम कर रही है. इससे सरकार आर्थिक अनुशासन लाने का प्रयास कर रही है. वहीं इस साल सरकार रोलिंग बजट के जरिए अगले 3 सालों की प्लानिंग कर रही है. इसके लिए सभी विभागों में अगले 3 सालों की बजट योजनाओं पर एनालिसिस शुरू किया गया है. ताकि विकसित मध्य प्रदेश 2047 को ध्यान में रखकर अभी सरकार की दीर्घकालीन रोडमैप को तैयार किया जा सके. इसके तहत योजनाओं में बजट की जरूरत, विभागों के स्थाई खर्चों जैसे वेतन, पेंशन, भत्तों की गणना, महंगाई भत्ते की गणना, संविदा कर्मचारियों के वेतन और केन्द्रीय योजनाओं को लेकर भी रोलिंग बजट में शामिल किया गया है.

