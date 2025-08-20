भोपाल: मध्य प्रदेश के साढ़े 7 लाख कर्मचारी और अधिकारियों को प्रदेश की मोहन सरकार दीपावली और इसके बाद होली पर बड़ी सौगात देने जा रही है. दीपावली के पहले प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सरकार 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी करने जा रही है. इसके बाद होली पर भी महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा. कर्मचारियों को सौगात देने के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 55 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है.
7 माह में बढ़ेगा 9 फीसदी महंगाई भत्ता
दरसअल राज्य सरकार ने बजट प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस बार सरकार रोलिंग बजट तैयार कर रही है. यह रोलिंग बजट 3 साल के लिए बनाया जा रहा है. इसमें सरकार दीर्घकालिक विकास की रणनीति तैयार कर रही है. इस बजट में सरकार तय कर रही है कि आने वाले सालों में कर्मचारियों को हर साल कितना महंगाई भत्ता दिया जाना है. इसका बजट में प्रावधान किया जा रहा है. इसमें तय किया जा रहा है कि मार्च 2026 तक कर्मचारियों को 9 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाएगा. इसके बाद मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 64 फीसदी हो जाएगा.
1800 से 13 हजार रुपए तक होगा फायदा
कर्मचारी और अधिकारियों का महंगाई भत्ता 9 फीसदी तक बढ़ाए जाने से कर्मचारी अधिकारियों की सैलरी में 13 हजार रुपए तक का फायदा होगा. इससे प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हर माह 1755 रुपए तक की सैलरी बढ़कर आएगी. इसी तरह तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की सैलरी 4787 रुपए तक बढ़ेगी. द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों को 9 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ने से 6562 रुपए तक का फायदा होगा. जबकि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को हर माह 13 हजार 748 रुपए तक का फायदा होगा.
तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की तैयारी का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि "पिछली बार महंगाई भत्ते के लिए ही आंदोलन करना पड़ा था, यदि सरकार यह कदम उठा रही है तो यह स्वागत योग्य कदम है."
- 7वां वेतनमान कर्मचारियों की भरेगा झोली, आखिरी DA देने का मोहन यादव प्लान
- मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का सरकार कराएगी इलाज, मोहन यादव का अब तक का सबसे बड़ा तोहफा
3 साल की तैयारियों में जुटी सरकार
राज्य सरकार इस बार भी जीरो बजटिंग पर काम कर रही है. इससे सरकार आर्थिक अनुशासन लाने का प्रयास कर रही है. वहीं इस साल सरकार रोलिंग बजट के जरिए अगले 3 सालों की प्लानिंग कर रही है. इसके लिए सभी विभागों में अगले 3 सालों की बजट योजनाओं पर एनालिसिस शुरू किया गया है. ताकि विकसित मध्य प्रदेश 2047 को ध्यान में रखकर अभी सरकार की दीर्घकालीन रोडमैप को तैयार किया जा सके. इसके तहत योजनाओं में बजट की जरूरत, विभागों के स्थाई खर्चों जैसे वेतन, पेंशन, भत्तों की गणना, महंगाई भत्ते की गणना, संविदा कर्मचारियों के वेतन और केन्द्रीय योजनाओं को लेकर भी रोलिंग बजट में शामिल किया गया है.