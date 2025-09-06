किसानों को 20 करोड़ की सौगात, मोहन यादव ने बटन दबा बांटा 188 करोड़

मध्य प्रदेश के किसानों को एक साल में मिली 188 करोड़ रुपए की सौगात. बाढ़ से तबाह किसानों को मोहन यादव ने आज भेजी 20 करोड़ की राहत राशि.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 4:43 PM IST|
Updated : September 6, 2025 at 5:20 PM IST
भोपाल : मध्यप्रदेश में बारिश और बाढ़ से तबाह हुई फसलों के बाद किसानों को आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए राहत राशि पहुंचाई. सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के खाते में 20 करोड़ रु ट्रांसफर किए गए. बीते एक साल में मध्यप्रदेश सरकार केवल आपदा प्रभावित लोगों को 188 करोड़ 52 लाख रु ट्रांसफर कर चुकी है. मध्य प्रदेश में खासतौर पर 11 जिलों का 12 हजार हेक्टेयर से ज्यादा का इलाका बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुआ है.
12 हजार हैक्टेयर में खराब हुई फसल, सरकार ने दी राहत
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा, '' आज 11 जिलों के 12 हजार हेक्टेयर से ज्यादा बड़े क्षेत्र में 17,500 भाई-बहनों को सिंगल क्लिक के माध्यम से 20 करोड़ रुपये की राशि दे रहे हैं. किसान हमारी सरकार पर पूरा भरोसा करता है. किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है. उनके नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार जनकल्याण के काम कर रही है. इससे पहले हमने 30 करोड़ की राहत राशि ट्रांसफर की थी. 2025-26 में अभी तक 188 करोड़ 52 लाख रु की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है.''
सीएम ने भरोसा दिलाया, हर संकट में साथ है सरकार
गौरतलब है कि सीएम डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन से कई जिलों के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की. उन्होंने किसानों से उनका हालचाल जाना और सरकार का संकल्प दोहराया. उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन में मौसम की मार से परेशानी आई है. इस परेशानी का सरकार ने समाधान कर दिया है.
हमारा लक्ष्य— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 6, 2025
संवेदनशील शासन, त्वरित राहत...
आज भोपाल निवास स्थित समत्व भवन से विभिन्न जिलों के अतिवृष्टि, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों से वर्चुअली चर्चा कर सिंगल क्लिक के माध्यम से 11 जिलों के 17,500 कृषक भाइयों-बहनों को ₹20.6 करोड़ की राहत राशि का अंतरण… pic.twitter.com/AKfRe5bXCe
- 'राहुल गांधी को डूब मरना चाहिए': मुख्यमंत्री मोहन यादव मुरैना में भड़के
- मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का दे दनादन तबादला, 25 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर
सीएम ने कहा, '' खेतों में किसान और सीमा पर जवान दोनों आंधी-तूफान और कष्टों के बीच अपनी मौजूदगी से, मेहनत से, जान की बाजी लगाकर देश के लोगों की सेवा करते हैं. प्रदेश में कहीं-कहीं बहुत ज्यादा बारिश हुई और कहीं-कहीं कम बारिश भी हुई. इस असंतुलन की कीमत हमें थोड़ी-थोड़ी चुकानी पड़ रही है. सरकार हर परेशानी में किसान के साथ है. हमारी सरकार बाढ़ के दौरान भी जनता के बीच गई. सरकार किसानों के हर संकट में साथ खड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध है.''
मिलकर आपदा से मुकाबला करेंगे
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, '' मैं हर किसान को आश्वासन देना चाहता हूं कि संकट की घड़ी में हमारी सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है. किसानों की मुस्कान ही मध्यप्रदेश की ताकत है. किसान अपनी मेहनत से एक फिर जीवन के मैदान में उतरेंगे. हमें आशा है कि अगली फसल इस नुकसान की भरपाई कर देगी. हम सब मिलकर इस आपदा से मुकाबला करेंगे.''