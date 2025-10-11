ETV Bharat / state

उज्जैन में मोहन यादव की दौड़ी विकास एक्सप्रेस, 133 करोड़ से अधिक की बांटी सौगात

उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय में बीते 30 मार्च 2025 को 29 वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को मानद डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया था. उसी वक्त मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि विक्रम विश्वविद्यालय अब सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के नाम से पहचाना जाएगा. इसके बाद विक्रम विश्वविद्यालय कार्यपरिषद सदस्य राजेश सिंह कुशवाह ने आपातकालीन बैठक बुलाई और विक्रम विश्वविद्यालय का नाम सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव पारित कराकर राज्य शासन को भेजा था.

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के नाम पट्टिका का सीएम डॉ. मोहन यादव ने अनावरण किया. साथ ही छात्र छात्राओं, युवाओं को संबोधित भी किया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने उज्जैन के गीता कॉलोनी स्थित निजी निवास पर पत्नी संग करवा चौथ मनाया.

उज्जैन: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10 अक्टूबर की शाम उज्जैन दौरे पर रहे. यहां उन्होंने 133 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया. इसके बाद वे निजी विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय "यंग थिंकर्स फोरम" कार्यक्रम में 400 युवाओं से भारतीय ज्ञान परंपरा पर संवाद किया. इसके बाद मुख्यमंत्री कालिदास अकादमी में दिव्यांगों को सेवा सप्ताह के तहत उपकरण बांटे और एकल चित्र प्रदर्शनी अवंति का शुभारंभ किया.

नाम पट्टिका का सीएम ने किया अनावरण

मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा और 4 अगस्त 2025 को विधानसभा में विधेयक पारित हो गया. इसके बाद 08 सितंबर को राजपत्र में प्रकाशन के बाद सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन नामकरण हो गया था. इसी तारतम्य में मुख्यमंत्री ने 10 अक्टूबर को सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की नाम पट्टिका का अनावरण किया है.

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की नाम पट्टिका का अनावरण (ETV Bharat)

यह गौरव का पल है: सीएम मोहन यादव

इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा,"यह क्षण हम सभी के लिए गर्व और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है. मैं स्वयं इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ. छात्र जीवन की अनेकों स्मृतियां आज ताजा हो गई है. यह संस्था केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि मेरे जीवन की प्रेरणा रही है. इस विश्वविद्यालय ने मुझे सामाजिक सेवा, नेतृत्व और सार्वजनिक जीवन का मार्ग दिखाया.

विक्रम विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन केवल शब्दों का बदलाव नहीं है, बल्कि यह उस पहचान की पुनर्स्थापना भी है जो कभी उज्जैन की धरती की शान हुआ करती थी. ‘सम्राट विक्रमादित्य’ का नाम हमारी परंपरा, संस्कृति और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है. इस नाम के साथ विश्वविद्यालय नई ऊर्जा, नई सोच और नई दिशा में अग्रसर होगा. यह देखकर गर्व होता है कि इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी देश-विदेश में अपने कार्य से नाम रोशन कर रहे हैं."

मुख्यमंत्री की सभा में उमड़ी भीड़ (ETV Bharat)

कब हुई थी विश्वविद्यालय की स्थापना?

प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज के अनुसार, "सन 1956 की कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आधारशिला दिवस पर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की घोषणा की गई थी. विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन को सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय बनाने की बात इतिहास में भी दर्ज है. प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र रहे उज्जैन को लेकर स्वतंत्रता के बाद कई हस्तियों ने केंद्र सरकार से उज्जैन में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का आग्रह किया. उनका प्रस्ताव था कि विश्वविद्यालय का नाम प्रसिद्ध शासक विक्रमादित्य के नाम पर रखा जाए."

सीएम मोहन यादव ने किया भूमिपूजन (ETV Bharat)

तत्कालीन गृह मंत्री ने रखी थी विश्वविद्यालय की नींव

प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज ने कहा, "जब मध्य भारत राज्य अस्तित्व में आया, तो प्रस्तावित विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के लिए उज्जैन चुना गया, लेकिन बना दिए गए विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की स्थापना 1 मार्च 1957 को हुई थी. तब विक्रम विश्वविद्यालय की आधारशिला भारत के तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा मंगलवार कार्तिक कृष्णपक्ष चतुर्थी विक्रमाब्द 2013 अर्थात 23 अक्टूबर 1956 को रखी गई थी. समारोह की अध्यक्षता मध्य भारत राज्य के राजप्रमुख स्वर्गीय जीवाजी राव सिंधिया ने की थी."

इंदौर, ग्वालियर और भोपाल में भी बने विश्वविद्यालय

कुलगुरु अर्पण भारद्वाज ने बताया, ''1956 में मध्य प्रदेश नया राज्य बना और मध्य भारत को इसमें मिला दिया गया. इस प्रकार विश्वविद्यालय से संबंधित अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई. परिणामस्वरूप विक्रम विश्वविद्यालय का संशोधित अधिनियम क्रमांक 13, 1957, 16 अगस्त 1957 को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया. समय-समय पर अधिनियम में कई परिवर्तन और संशोधन किए गए.

1964 - 65 और 1969 - 70 के दौरान इंदौर, ग्वालियर और भोपाल विश्वविद्यालयों के गठन के कारण विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में काफी कमी आई. 20 अप्रैल 1973 को तत्कालीन राज्यपाल ने मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के संगठन और प्रशासन में एकरूपता लाने की अनुमति दी. यह अनुमति सर्वप्रथम मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 23 अप्रैल, 1973 को प्रकाशित हुई."

कौन से विकास कार्यों को मिली सौगात?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को उन्हेल में 19.02 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 131.06 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया. 4.34 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शासकीय महाविद्यालय झारडा के भवन, 1.47 करोड़ रुपए की लागत से शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कुंडीखेड़ा के भवन सहित आदि विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन किए.

दिव्यांगजनों को बांटे उपकरण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने कहा, "दिव्यांगजन अपने आप को कम न आंके, परमात्मा ने आपको विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है." सेवा सप्ताह अंतर्गत 146 दिव्यांगजनों को 1 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि के उपकरण वितरण किए हैं. साथ ही मुख्यमंत्री ने मानव सेवा के लिए जिले की 6 नगर परिषदों तराना, माकड़ोन, उन्हेल, नागदा, खाचरोद और बड़नगर को शव वाहन वितरित किए. सेवा सप्ताह अंतर्गत सांसद निधि और सीएसआर फंड से 1 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि से 146 दिव्यांग हितग्राहियों को उपकरण वितरण किए गए.