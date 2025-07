ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री मोहन यादव के ससुर का निधन, सीएम पत्नी समेत विदेश दौरे पर - MOHAN YADAV FATHER IN LAW

मुख्यमंत्री मोहन यादव के ससुर का निधन ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 15, 2025 at 11:53 PM IST | Updated : July 16, 2025 at 12:02 AM IST 2 Min Read

रीवा : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के ससुर ब्रह्मादीन यादव का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है.ब्रह्मादीन यादव लंबे समय से उम्र संबंधित बीमारियों की वजह से बीमार चल रहे थे. उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित सुल्तानापुर में उनका उपचार चल रहा था. चेकअप के बाद अस्पताल से लाया गया था घर ताजा जानकारी के अनुसार मोहन यादव के ससुर ब्रह्मादीन यादव को हेल्थ चेकअप के बाद मंगलवार की शाम अम्बेडकर नगर स्थित उनके घर त्रिक निवास पर लगाया गया था लेकिन देर शाम उनका निधन हो गया.बुधवार की सुबह उत्तर प्रदेश से उनका पार्थिव शरीर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अंतिम संस्कार के लिए लाया जाएगा. दोपहर तक होगा अंतिम संस्कार, मोहन यादव के आने पर संशय मुख्यमंत्री मोहन यादव को उनके ससुर के निधन की सूचना फोन पर दी गई है. हालांकि, वे इस समय पत्नी के साथ विदेश दौरे पर हैं.सीएम अंतिम संस्कार में पहुंच सकेंगे या नहीं इसे लेकर संशय है, वहीं निधन की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव की रीवा स्थित ससुराल में लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है. यहां भाजपा नेताओं के साथ-साथ आम जन भी शोक संवेदनाए व्यक्त करने के लिए रीवा स्थित निवास में पहुंच रहे हैं. यह भी पढ़ें - मुख्यमंत्री मोहन यादव का दुबई दौरा, इस क्षेत्र में खुलने जा रहा नौकरियों का पिटारा मुख्यमंत्री मोहन यादव के साले सदानंद ने जानकारी दी कि सीएम मोहन यादव और उनकी पत्नी के रीवा समय पर पहुंच पाने की संभावना बेहद कम. वहीं, रीवा के भाजपा जिला अध्यक्ष बीरेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के ससुर के निधन की पुष्टि की है.

