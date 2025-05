ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल, यह है रीजन - MP GOVT EMPLOYEES LEAVE CANCELLED

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त ( X Image @Dr Mohan Yadav )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 9, 2025 at 4:59 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 5:39 PM IST 2 Min Read

भोपाल: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं. उधर मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में उच्च स्तरीय बैठक में हालात सामान्य होने तक लोगों की सुविधाओं से जुड़े विभागों के अधिकारी-कर्मचारियां की छुट्टियां कैंसल करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि, ''सुरक्षा के लिए सभी जरूरी ऐहतियाती कदम लागू किए जाए. देश विरोधी किसी भी तरह के प्रचार-प्रसार करने वालों के खिलाफ सख्ती से अंकुश लगाया जाए.'' मुख्यमंत्री ने लोगों से भी अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें. महत्वपूर्ण संस्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें

मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में मुख्य सचिव अनुराज जैन, डीजीपी कैलाश मकवाना सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद थे. बैठक में मुख्यमंत्री ने फील्ड में पदस्थ अमले की छुट्टियों पर लगा दी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, ''हालात जब तक सामान्य नहीं हो जाते, तब तक लोगों से जुड़ी सुविधाओं को उपलब्ध कराने वाले सभी विभाग के अधिकारी और फील्ड में पदस्थ स्टॉफ छुट्टी पर न जाए.''

