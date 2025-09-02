ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में जोरों पर सिंहस्थ की तैयारी, इंदौर-उज्जैन के बीच बनेगी ग्रीन फील्ड रोड - MOHAN YADAV CABINET MEETING

भोपाल में मंगलवार को मोहन यादव कैबिनेट की हुई बैठक, इंदौर से उज्जैन के बीच बनेगी ग्रीन फील्ड रोड,कई और अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर.

MOHAN YADAV CABINET MEETING
मध्य प्रदेश में सिंहस्थ की तैयारी पूरी (Mohan Yadav X Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 2:00 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम में सड़क मार्ग की सुविधा अब और बेहतर होने जा रही है. प्रदेश सरकार इन शहरों में नई सड़क, ओवर ब्रिज बनाने जा रही है. इंदौर से उज्जैन शहर के बीच 2 हजार 335 करोड़ की लागत से 48 किलोमीटर की एक नई ग्रीन फील्ड रोड बनने जा रही है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इस ग्रीन फील्ड रोड के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है. कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगा दी गई.

इंदौर उज्जैन के बीच बनेगी नई सड़क

कैबिनेट की बैठक में इंदौर से उज्जैन के बीच नई ग्रीन फील्ड रोड को मंजूरी दे दी गई है. यह सड़क फोर लेन की होगी. इसके साथ अब सर्विस रोड भी बनाई जाएगी. इसे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया जाएगा. स्थानीय लोगों की मांग के चलते इस ग्रीन फील्ड रोड के साथ सर्विस रोड भी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है. इसके चलते इसकी लागत भी बढ़ गई है. राज्य सरकार अब इस ग्रीन फील्ड रोड को एनयूटी मॉडल पर बनाएगा.

INDORE UJJAIN GREEN FIELD ROAD
मोहन यादव कैबिनेट बैठक (ETV Bharat)

इसकी लागत अब बढ़कर 2335 करोड़ हो गई है. इस ग्रीन फील्ड रोड में अंडर पास, पुल, जंक्शन और फ्लाई ओवर भी बनाए जाएंगे. यह रोड 17 साल में बनकर तैयार होगा. यह इंदौर उज्जैन के बीच नया रोड होगा. जो इंदौर के एयरपोर्ट से आगे पितृपर्वत से सीधे उज्जैन तक जाएगा.

उज्जैन में चार लेन का होगा आरओबी

उज्जैन शहर के अंदर हरिफाटक पर बने आरओबी को अब चार लेन का किया जाएगा. 980 मीटर लंबाई लंबाई का यह आरओबी अभी टू लेन का है. इसके लिए 371 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आने पर भी व्यवस्था बेहतर बनी रहे, इसके लिए इस आरओबी की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी.

नर्मदापुरम से टिमरनी के बीच नई सड़क बनेगी

उधर नर्मदापुरम से टिमरनी के बीच भी टू लेन का नया मार्ग बनाए जाने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. यह रोड 72 किलोमीटर लंबी होगी. इसकी लागत करीबन 972 करोड़ रुपए होगी. इस रोड पर 4 बड़े पुल, 2 अंडर पास, 37 मध्यम श्रेणी के पुल, 14 जंक्शन और कुछ स्थानों पर क्रॉसिंग बनाया जाएगा. यह भी 17 सालों में बनकर तैयार होगी.

हर घर जल के लिए 9 हजार 26 करोड़ की लागत स्वीकृत

कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश में 8 हजार 358 अधूरी नल जल परियोजनाओं के लिए 9 हजार 26 करोड़ की स्वीकृति दे दी गई. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि "हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए अभी कई योजना अधूरी है. इसमें और पैसों की जरूरत है. केन्द्र सरकार ने अपना बजट बता दिया था, इसलिए अब जो भी लागत आएगी, वह राज्य सरकार अपने बजट से देगी.

मिशन में अब तक 20 हजार 763 करोड़ की लागत की 27990 एकल ग्राम नल जल योजनाएं स्वीकृत हुई थी. इसमें से 15 हजार 947 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं. 12 हजार 43 योजनाओं के काम विभिन्न चरणों में अभी प्रस्तावित हैं. 8358 योजनाओं में फिर से पुनरक्षित योजनाओं की जरूरत महसूस हुई है. इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से 9026.97 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. लागत में रुपए 2813 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं होगी, इसलिए पूरी राशि राज्य सरकार ही वहन करेगी.

