हेलीकॉप्टर से घूमे मध्य प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस, सीनियर रेसीडेंट के 354 नए पद, कैबिनेट का फैसला
मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर होगी हवाई सेवा, मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले, खुलेंगे दो नए पावर प्लांट.
September 23, 2025
Updated : September 23, 2025 at 5:02 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख पर्यटन और व्यवसायिक क्षेत्रों को राज्य सरकार हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसमें प्रदेश के प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों को तीन अलग-अलग सेक्टर में बांटा गया है. हेलीकॉप्टर सेवा पीपीपी मोड पर संचालित की जाएगी. कैबिनेट की बैठक में दो नए पावर प्लांट शुरू करने का भी निर्णय लिया गया.
अब इन स्थानों पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा की गई. नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि "मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए प्रदेश के 3 सेक्टर में पीपीपी मॉडल पर हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी दी जाएंगी. इसके लिए प्रदेश के अलग-अलग पर्यटन स्थलों को हवाई सेवाओं से जोड़ने के फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. यह हवाई सुविधाएं प्रदेश के 3 अलग-अलग सेक्टर्स में उपलब्ध होंगी."
पहला सेक्टर
इंदौर, उज्जैन, ओंकालेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधी सागर, मंदसौर, नीमच, हनुबंतिया, खंडवा, खरगौन, बडवानी, बुरहानपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, जबलपुर.
दूसरा सेक्टर
भोपाल, मढई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, शिवपुरी, कूनो, ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़.
तीसरा सेक्टर
बैतूल, जबलपुर, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, भोपाल और इंदौर.
हेलीकॉप्टर सेवा पीपीपी मोड पर होगी. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि "मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा, जो इस तरह एविएशन के माध्यम से सिर्फ पर्यटन ही नहीं, बल्कि व्यापार को बढ़ाने के लिए इस तरह की सेवा शुरू करने जा रहा है. इससे व्यापार भी बढ़ेगा और पर्यटन भी बढ़ेगा."
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नए पद सृजित
एमपी के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के पद भरने का रास्ता साफ हो गया है. प्रोफेसर बनने के लिए 1 साल का रेसीडेंट डॉक्टर होने के प्रमाण-पत्र की जरूरत होती थी. कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेसीडेंट डॉक्टर के 354 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा. इससे डॉक्टर्स सरप्लस होंगे और प्रोफेसर के पद भरे जा सकेंगे. इससे प्रदेश में फैकल्टी बढ़ेगी.
दो नए थर्मल पावर प्लांट स्थापित होंगे
कैबिनेट की बैठक में भविष्य की बिजली की जरूरत को देखते हुए दो नए पावर थर्मल प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया. मंत्री कैलाश विजयवर्गी ने बताया कि "एमपी पावर प्लस स्टेट है, लेकिन जिस तरह से औद्योगीकरण बढ़ रहा है और जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे में भविष्य में प्रदेश में पॉवर सरप्लस हो, इसके लिए पॉवर जनरेटिंग कपंनी ने सारणी और अमरकंटक के चचई में 660-660 मेगावॉट के दो नए थर्मल पॉवर प्लांट लगाए जाने का निर्णय लिया है.
साल 2012 में सतपुड़ा विद्युत ताप गृह में 660 मेगावॉट के थर्मल पावर प्लॉट लगाने की प्लानिंग की गई थी. उस समय 4256 करोड़ इसकी लागत आई थी, लेकिन इसके डीकमीशन में काफी समय लग गया था. अब अल्ट्रा सुपर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर नया थर्मल प्लॉट लगाने जा रही है. 11671 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जाएगा. राज्य सरकार इसमें 15 फीसदी की राशि देगी.
इसमें 660 मेगावॉट का उत्पादन होगा. यह 2030 तक बनकर तैयार हो जाएगा. इसी तरह अमरकंटक के चचई में भी 660 मेगावॉट का थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा. इसकी लागत 11 हजार 476 करोड़ रुपए आएगी."