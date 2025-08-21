ETV Bharat / state

योगी के बाद मोहन यादव का बुलडोजर एक्शन, मछली की कोठी से पहले कहां कितने सफाए?

मुख्यमंत्री बनने के बाद से सुर्खियों में है मोहन यादव का बुलडोजर एक्शन. हालांकि उनका कहना है कि वे बुलडोजर एक्शन के पक्ष में नहीं.

मछली की कोठी जमींदोज (ETV Bharat)
Published : August 21, 2025 at 8:29 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 8:35 PM IST

भोपाल: क्या डॉ. मोहन यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद बुलडोजर एक्शन वाले मुख्यमंत्रियों की कतार में सबसे आगे हैं. आज भोपाल में ड्रग तस्करी और रेप केस में आरोपी शाहवर मछली और यासीन की तीन मंजिला कोठी पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई में 15 हजार स्कवायर फीट की सरकारी जमीन पर बनी कोठी ढहा दी गई.

इससे पहले ही मुख्यमंत्री बनने के ऐन बाद से डॉ. मोहन यादव का बुलडोजर एक्शन सुर्खियों में है. हांलाकि मध्य प्रदेश की सत्ता संभालने के साल भर बाद ही खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि वे बुलडोजर एक्शन के पक्ष में नहीं हैं.

मोहन यादव का बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में फिर चला बुलडोजर मछली की कोठी का सफाया

भोपाल में ड्रग तस्कर और बलात्कार के आरोपी शाहवर मछली और यासीन की तीन मंजिला कोठी आज ढहा दी गई. ये करीब 15 हजार स्कवायर फीट की सरकारी जमीन पर बनाई गई थी. 6 जेसीबी और पोकलेन मशीनों के साथ इस अवैध इमारत को ढहाया गया.

मछली की कोठी पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)

हांलाकि मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन साल 2023 में डॉ. मोहन यादव के मुख्यममंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही शुरू हो गए थे. साल 2023 में बीजेपी कार्यकर्ता देवेन्द्र सिंह पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हुई उसके बाद नगर निगम के अमले ने सभी आरोपियों के घरों पर बुलडोजर से जमीदोज कर दिया गया.

मोहन यादव का बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat)

मोहन का बुलडोजर एक्शन जो सुर्खियो में रहा

उज्जैन में महाकुंभ के लिए चला बुलडोजर

मध्य प्रदेश में मोहन सरकार बुलडोजर एक्शन के मामले में यूपी की योगी सरकार से पीछे नहीं है. प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से ही सरकार लगातार ये एक्शन कर रही है. उज्जैन में 2028 में होने जा रहे महाकुंभ के लिए अभी से शहर से अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं. 90 से ज्यादा मकान और दुकानों पर बुलडोजर चलाए गए और पूरा इलाका खाली कर दिया गया. उज्जैन में कुंभ मेले के लिए जगह बनाने के लिए अवैध रूप से खड़े पूरे मोहल्ले पर बुलडोजर चला, जिसमें मकानों के साथ दुकानें भी थीं.

मछली की कोठी जमींदोज (ETV Bharat)

खंडवा की अवैध बस्ती कर दी गई साफ

इसी साल जून में खंडवा जिले में इंदिरा आवास बस्ती में बने सौ से ज्यादा अवैध घर जमींदोज किए गए. जून में हुई इस कार्रवाई में केवल वे 36 घर छूटे जो स्टे ले आए थे. ये बस्ती खंडवा के शक्कर तालाब इलाके में थी जिसके बाद पूरी बस्ती पर बुलडोजर चला दिया गया. खंडवा के इसी तालाब के किनारे खड़ी है पूरी बस्ती. इस इंदिरा आवास बस्ती में अवैध रूप से रह रहे लोगों ने पक्के मकान भी बना लिए. पहले यहां नोटिस दिया गया फिर मकान खाली कराए गए. जिला प्रशासन के मुताबिक यहां 137 के करीब घर थे जो अतिक्रमण करके बनाए गए थे. इनमें 36 मकान को छोड़कर सभी जमींदोज कर दिए गए. स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था.

मछली की कोठी पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)

बैल की जान लेने वाले आरोपियों के मकान ढहाए

आगर मालवा में बैल की जान लेने के मामले में आरोपियों के खिलाफ एक्शन हुआ. पशु क्रूरता अधिनियम में तो उनकी गिरफ्तारी हुई ही, प्रदेश सरकार ने उनके मकान पर बुलडोजर भी चला दिया. पूरा मामला आगर मालवा के बड़ोद थाना क्षेत्र का था. जहां एक बैल को पेड़ से बांधने के बाद चार लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी. हत्या की वजह ये शक था कि बैल ने उनके खेतों को नुकसान पहुंचाया है. आरोपियों का सामाजिक तौर पर भी भारी विरोध हुआ. एसडीएम का कहना था क आरोपियों के मकान के अवैध हिस्से को हटाया गया है.

भोपाल में अब कोठी पहले क्लब पर चला था बुलडोजर

भोपाल में ड्रग तस्कर और बलात्कार के आरोपी शाहवर मछली और यासीन की तीन मंजिला कोठी आज ढहाई गई. लेकिन इसके पहले उस क्लब पर बुलडोजर चलाया गया था जहां पर ये आरोपी लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे. कथित लव-जिहाद के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम की जांच के बाद ये एक्शन हुआ. असल में जिस क्लब पर एक्शन हुआ वह लीज पर दिया गया था. लीज ओपन रेस्टोरेंट संचालित करने के नाम पर ली गई थी. लेकिन यहां अवैध रूप से केबिन बना लिए गए थे. बताया जाता है कि यहीं पर युवतियों के साथ ब्लैकमेलिंग की जाती थी.

छतरपुर में बीस करोड़ की हवेली पुलिस ने ढहा दी

छतरपुर में बुलडोजर की कार्रवाई कई बार हुई लेकिन बड़ा एक्शन शहजाद हाजी की 20 करोड़ की हवेली को ढहा देने की थी. 28 अगस्त 2024 को कोतवाली पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों के मकान पर बुलडोजर चलाया गया. आरोपी शहजाद हाजी की हवेली पर बुलडोजर चलाया गया. इसके पहले शिवराज सरकार के दौर में भी 2022 में कुख्यात अपराधी मनमोहन के मकान पर बुलडोजर चला था. 12 मार्च 2024 को हिस्ट्रीशीटर जाकिर के मकान को भी बुलडोजर से ढहा दिया गया था.

बुलडोजर एक्शन गलत है, सजा कोर्ट देती है

जमीअत-ए-उलेमा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हाजी हारुन बुलडोजर एक्शन का विरोध करते हैं. वे कहते हैं " दिल्ली में जो तोड़फोड़ हुई थी उसको लेकर जमीअत उलेमा सुप्रीम कोर्ट गया था. हम उस पर स्टे भी लेकर आए थे. आप आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन कर देते हैं. उस घर में केवल आरोपी नहीं रहता है. दूसरा आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो सजा कैसे हो गई. सुनवाई का मौका तो आपको देना पड़ेगा. दूसरा अगर कोई अवैध रूप से रह रहा है तो आप उसको लीज पर घर दे दीजिए. सजा देने का काम तो कोर्ट का है. दूसरा अपराधियों को सुधार का मौका देना होता है. क्या इस तरह की कार्रवाई उन्हें सुधार का मौका दे रहे हैं."

मध्य प्रदेश में पहले इन मंत्री ने चलवाया था बुलडोजर

मध्य प्रदेश में 1990 के दशक से ही बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई थी. बाबूलाल गौर को ये नाम दिया गया था. नगरीय प्रशासन मंत्री के तौर पर उन्होंने अवैध निर्माण हटाने को लेकर बुलडोजर चलाए. बाद में उनका नामकरण ही बुलडोजर मंत्री कर दिया गया. बाद में कमलनाथ सरकार ने भी माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलवाया. शिवराज सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी बुलडोजर एक्शन परवान चढ़ा. सीधी के पेशाब कांड से लेकर उज्जैन महाकाल की सवारी पर थूकने वाले पर बुलडोजर एक्शन थे जो देश भर में चर्चा का विषय बने.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, ये संविधान के मूल्यों के खिलाफ

सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर कहा था कि अवैध रूप से जो ये एक्शन होते हैं ये संविधान के मूल्यों के विपरीत हैं. ये आदेश खास तौर पर उन याचिकाओं के मामले में किया गया, जिनमें कई आरोपियों की संपत्ति जमीदोंज की गई थी. इस तरह के आरोप भी लगाए गए कि एक धर्म विशेष को ही इन कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया.

