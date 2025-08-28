उज्जैन: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर शराब बयान मामले में एक बार फिर पलटवार किया है. उज्जैन पहुंचे एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बोले पता नहीं कहां के आंकड़े ले आए, खुद की उतरी नहीं होगी रात की. पता नहीं क्या हुआ किसके लिए कह रहे हैं. भगवान जाने क्या मालूम क्या चक्कर है. जैसी बुद्धि वैसी बात, हमारी पार्टी और सरकार बहनों का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं देगी.

जीतू पटवारी के शराब बयान पर मोहन यादव का पलटवार

उज्जैन के एक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जीतू पटवारी के महिलाओं द्वारा सबसे ज्यादा शराब पीने के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कार्यक्रम में जीतू पटवारी का नाम लिए बगैर कहा कि "कोई कहता है कि बहनों को पैसा मिल गया तो दारू पीती हैं. अरे शर्म आना चाहिए डूब मरना चाहिए. ऐसे बयान पर माफी मांगना चाहिए.

पता नहीं कहां के आंकड़े ले आए, खुद की उतरी नहीं होगी रात की. हमारी पार्टी प्रदेश की बहनों का अपमान बिलकुल सहन नहीं करेगी. हमारे यहां साल में 365 दिन में 500 से ज्यादा त्योहार मनाते हैं ऐसे में हर त्योहार में बहन-बेटियां को आगे रखा जाता है. लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें कतई बर्दाशत नहीं होंगी."

मुख्यमंत्री के बयान पर जीतू पटवारी ने दिया जवाब

सीएम डॉ मोहन यादव के बयान के बाद प्रदेश पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि मैं पूरी विनम्रता से इसे अस्वीकार करता हूं. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी द्वारा मेरे प्रति की गई टिप्पणी उनकी निजी समझ के सरोकारों एवं बौद्धिक स्तर के आकलन से जुड़ी हुई है. मैं पूरी विनम्रता से इसे अस्वीकार करता हूं.

आदर्श राजनीति की पहचान है, बहस, संवाद और जनता के मुद्दे सामने लाने की ईमानदारी! न कि बिना प्रमाण के व्यक्तिगत आरोप और अपशब्दों में उलझने की नासमझी. मैं अपने तथ्यात्मक बयान का संदर्भ लेता हूं. फिर कहता हूं कि शराब का सरकारी व्यापार प्रदेश का भविष्य बर्बाद कर रहा है.

'भाजपा की सत्ता में फैल रहा नशा का कारोबार'

मेरे बयान में प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक बेहतरी के लिए आगाह करने वाली आवाज है. भाजपा सत्ता के समर्थन से यहां नशे का कारोबार फलफूल रहा है. नशे क फैल कारोबार पर लगाम लगाने की है. यदि हम व्यक्तिगत आरोपों में उलझेंगे, तो प्रदेशवासियों के असली मुद्दों से दूर होते चले जाएंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा. अपने मध्य प्रदेश के वास्तविक विकास के लिए, हमें साथ आकर, सहमति और समझदारी से काम करना ही होगा.

मुख्यमंत्री ने कहां दिया ये बयान?

दरअसल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का ये बयान बुधवार को उज्जैन में पुराने रीगल टॉकीज की जगह बनने वाली कमर्शियल काम्प्लेक्स, पार्किंग के साथ ही शहर के 2 प्रमुख मार्ग गाड़ी अड्डा से बड़ा पुल एवं गदा पुलिया से लालपुल ब्रिज तक चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य का भूमि पूजन के दौरान आम जन को संबोधित करते हुए दिया गया. निर्माण कार्य नगर निगम उज्जैन द्वारा सिंहस्थ मद से 79.27 करोड की लागत से किए जाएंगे.