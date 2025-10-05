ETV Bharat / state

गुवाहाटी से खुलने जा रहा मध्य प्रदेश में निवेश का बड़ा रास्ता, मोहन यादव का सुपर प्लान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहुंचे असम, गुवाहाटी में उद्योगपतियों से निवेश को लेकर करेंगे वन-टू-वन चर्चा, औद्योगिक रिश्तों को मिलेगी गति.

MOHAN YADAV VISIT GUWAHATI
मध्य प्रदेश में निवेश के लिए मोहन यादव का सूपर प्लान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 1:02 PM IST

Updated : October 5, 2025 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार निवेशकों से चर्चा कर रही है. अब प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव निवेशकों को लुभाने के लिए पूर्वोत्तर राज्य असम पहुंचे हैं, जहां वे रविवार को उद्योग जगत के दिग्गज और निवेशकों से सीधा संवाद करेंगे. इस इंटरेक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी में रॉयल भूटान काउंसलेट के काउंसिल जनरल जिग्मे थिनायल नामग्याल भी शामिल होंगे और सेशन को संबोधित करेंगे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और अलग-अलग सेक्टरों में सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के बारे में जानकारी दी जाएगी.

पूर्वोत्तर की मदद से खुलेंगे नए अवसर

मध्य प्रदेश की भौगौलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को दूसरे राज्यों से जोड़ने की दिशा में यह सेशन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. इस सेशन में पूर्वोत्तर राज्यों के शिलांग, अगरतला, इंफाल, कोहिमा, दीमापुर के अलावा गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर के अलग-अलग सेक्टर के उद्योगपति शामिल होंगे. खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी, चाय, सीमेंट, फार्मास्युटिकल, खाद्य प्रसंस्करण जैसे कई क्षेत्रों के उद्योगपति एक मंच पर होंगे. इस दौरान मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर चर्चा की जाएगी. कार्यक्रम में कोलकाता और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे.

मुख्यमंत्री करेंगे वन टू वन चर्चा

गुवाहाटी के होटल रेडिसन में होने वाले इस कार्यक्रम में निवेशकों के साथ पहले ज्वाइंट सेशन किया जाएगा. इसमें मध्य प्रदेश की भौगोलिक रूप केंद्रीय भूमिका और निवेश की संभावनाओं को लेकर प्रेजेंटेशन होगा. इसमें बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश इंवेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट हैं. यहां उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से अलग-अलग तरह की नीतियां तैयार की गई हैं. निवेशकों से निवेश के अवसरों पर चर्चा की जाएगी.

इस कार्यक्रम में असम फिक्की के चेयरमैन और धानुका ग्रुप के एमडी डॉ. घनश्याम दास धनुका, फिक्की असम के को-चेयर और बीएमजी इंफॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर जयदीप गुप्ता भी सत्र को संबोधित करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा भी करेंगे और प्रदेश में निवेश योजनाओं और औद्योगिक विकास पर संवाद किया जाएगा.

Last Updated : October 5, 2025 at 1:10 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWSMOHAN YADAV INVESTORS MEETCM DISCUSS INVESTMENT MPMP INVITES NORTHEAST INVESTORSMOHAN YADAV VISIT GUWAHATI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

खंडवा हादसों के पीड़ितों से मिले मोहन यादव, 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा

अनदेखी या लापरवाही! डिलीवरी से पहले लटका नवजात, फिर थमी सांसे, आरोप-पार्टी में बिजी थे डॉक्टर

दुलदुल घोड़ी नृत्य बगैर खुशियां अधूरी, देखने के लिए ठिठक जाती है राहगीरों की नजर

'हां मैं रावण हूं' उज्जैन में लंकापति का खास संदेश, कलाकारी ऐसी कि खरीदने को दौड़े चले आ रहे बच्चे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.