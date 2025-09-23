ETV Bharat / state

सीएम ने किया ऐलान, चयन वेतनमान हुआ लागू, डॉक्टर्स को मोहन सरकार की बड़ी सौगात

चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ पदनाम के साथ प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा, सीएम ने डॉक्टर्स को दी सौगात.

MOHAN GOVT BIG GIFT TO DOCTORS
सीएम ने डॉक्टर्स को दी सौगात (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 11:02 PM IST

भोपाल : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के आयुष विभाग के डॉक्टर्स को बड़ी सौगात दी है. विभाग के सभी चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ पदनाम देकर प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा. राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में राज्य स्तरीय 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का शुभारंभ हुआ. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आयुष डॉक्टर्स को भी कई सौंगातें दीं. कार्यक्रम में आयुष और पर्यटन विभाग के बीच एमओयू भी हुआ.

सीएम ने कहा कि न सिर्फ प्रदेश बल्कि विश्व भर से लोग आयुष वेलनेस टूरिज्म के लिए मध्यप्रदेश आएंगे. इसके लिए उज्जैन, खजुराहो सहित 12 जिलों में वेलनेस हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं.

सीएम ने डॉक्टर्स को दी सौगात

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऐलान किया कि आयुष विभाग के सभी चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ पदनाम के साथ प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा. आयुष विभाग के विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए चयन वेतनमान लागू किया जाएगा. इससे 1453 आयुष चिकित्सा अधिकारी, 228 होम्योपैथी और 85 यूनानी चिकित्सक सहित 2698 अधिकारियों को लाभ मिलेगाृ. पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके मेडिकल ऑफिसर्स के स्टाइपेंड में तीन वेतनमान वृद्धि और सभी कॉलेजों में पीजी की पए़ाई कराने का भी ऐलान किया.

1 (1)

सीएम आयुर्वेद की वजह से ही स्वस्थ

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, '' आज मैं जितना स्वस्थ हूं उसका श्रेय आयुर्वेद को ही जाता है. मुझे आज न बीपी है, न शुगर, न चश्मे की जरूरत और न ही कोई दूसरी गंभीर बीमारी है. जबकि देखा जाए तो मेरी उम्र अब 60 साल से ज्यादा हो चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐलोपैथी तो तब काम आती है, जब बीमारी हो जाती है, लेकिन आयुर्वेद व्यक्ति को बीमार ही नहीं होने देती. यह आयुर्वेद की असली ताकत है.''

प्रदेश के 12 जिलों में खुलेंगे वेलनेस सेंटर

कार्यक्रम में आयुष विभाग और पर्यटन विभाग के बीच एमओयू किया गया है. इसमें उज्जैन और खजुराहो में 50-50 बिस्तरों के दो वेलनेस हॉस्पिटल खोले जाएंगे. इसी तरह पचगढ़ी, मंदसौर, आगर मालवा सहित 10 जिलों में 10-10 बिस्तरों का अस्पताल खोले जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न सिर्फ देशभर बल्कि पूरे विश्व से लोग वेलनेस टूरिज्म के लिए मध्यप्रदेश आएंगे.

