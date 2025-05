ETV Bharat / state

मोहन यादव सरकार कर्ज लेगी 5 हजार करोड़, चुकाना होगा 29 हजार करोड़ ब्याज - MOHAN GOVT AGAIN TAKING LOAN

मोहन सरकार फिर लेगी 5 हजार करोड़ का कर्ज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 3, 2025 at 4:27 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 5:07 PM IST 3 Min Read

भोपाल : मध्य प्रदेश में मोहन सरकार एक बार फिर 5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है. यह कर्ज रिजर्व बैंक आफ इंडिया से 2500-2500 करोड़ रुपए की 2 किश्तों में लिया जाएगा. यह कर्ज मध्यप्रदेश सरकार 12 और 14 साल के लिए ले रही है. इन दोनों कर्ज के लिए आवश्यक कार्रवाई 6 मई तक पूरी कर ली जाएगी. जबकि 7 मई को 5 हजार करोड़ रुपये सरकार के खाते में आ जाएंगे. अब तक मध्य प्रदेश पर 4.31 लाख करोड़ रुपए का कर्ज 31 मार्च 2025 से पहले यानि नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले तक मध्य प्रदेश सरकार पर करीब 4.21 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था. हालांकि इसके बाद भी सरकार 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है. यानि अब सरकार का सकल घरेलू कर्ज 4.31 लाख करोड़ तक पहुंच गया है. बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार का साल 2025-26 का बजट 4.21 लाख करोड़ रुपये का है, यानि कर्ज की सीमा बजट से ज्यादा हो चुकी है. लेकिन अब 5 हजार करोड़ रुपये का और कर्ज लेने के बाद कर्ज 4.36 लाख करोड़ हो जाएगा.

बजट के बराबर मध्य प्रदेश का कर्ज, मध्य प्रदेश सरकार पर कांग्रेस का बड़ा आरोप विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए कर्ज जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार 5 हजार करोड़ रुपये के कर्ज का इस्तेमाल विकास परियोजनाओं को गति देने के अलावा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में करेगी. वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दोनों कर्ज लंबी अवधि के होंगे. पहली किश्त 2500 करोड़ रुपए की है, जिसे 12 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा. इसका भुगतान 7 मई 2037 को किया जाएगा. वहीं, दूसरी किश्त भी 2500 करोड़ रुपए की है, जो 14 साल की अवधि के लिए होगी और इसे 7 मई 2039 को चुकाया जाएगा.

