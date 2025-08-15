पटना: अगर आपके पास खेती के लिए पर्याप्त जगह और मिट्टी दोनों नहीं हैं और आप कृषि में रूचि रखते हैं. तो हम आपको ऐसे किसान के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बिना मिट्टी की खेती कर रहे हैं. दरअसल पटना के मोहम्मद जावेद आलम बिना मिट्टी के पानी में पौधे लगाकर फल और साग-सब्जियां उगा रहे हैं. जिससे उन्होंने शहरी माहौल में भी खेती का सफल मॉडल तैयार कर दिया है.

एजुकेशन ऑफिसर थे मोहम्मद जावेद आलम: मोहम्मद जावेद पटना के कंकड़बाग इलाके के रहने हैं. वो साल 1993 तक पटना के श्रीकृष्ण विज्ञान केंद्र में एजुकेशन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे. विज्ञान और तकनीक में उनकी गहरी रुचि रही है.

बिहार का ये किसान मिट्टी की बजाए पानी से उगा रहा अनाज (ETV Bharat)

1993 में छोड़ी सरकारी नौकरी: कॉलेज के दिनों में उन्होंने हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में पढ़ा था, तभी से घर पर छोटे स्तर पर इस पद्धति से पौधे उगाने का शौक हुआ. साल 1993 में उन्होंने निर्णायक कदम उठाया और सरकारी नौकरी छोड़कर हाइड्रोपोनिक खेती को पूर्ण रूप से अपनाने का फैसला किया.

घर में हाइड्रोपोनिक नर्सरी की हुई शुरुआत: कोरोना की पहली लहर के बाद 2020 के अंत में जावेद आलम ने अपने घर में हाइड्रोपोनिक नर्सरी की शुरुआत की. यह नर्सरी अब पटना में पौधे प्रेमियों के लिए एक खास आकर्षण बन चुकी है.

हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाई गई बरबटी (ETV Bharat)

नर्सरी से बढ़ी आमदनी और रोजगार: बड़ी संख्या में लोग यहां पौधे खरीदने आते हैं. उनके इस प्रयास से चार लोगों को अच्छे वेतन पर रोजगार भी मिला है. पौधों की कटाई-छटाई और बिक्री के बाद वे महीने में एक लाख रुपए से अधिक की बचत कर लेते हैं.

बिना मिट्टी के सब्जी और फल की खेती: मोहम्मद जावेद आलम ने अपने घर को ही खेती का केंद्र बना लिया है. आज उनके पास 300 से अधिक पौधे हैं. जिनमें बैंगन, नैनुआ, झिंगुनी, टमाटर, मिर्च, लौकी सहित कई मौसमी सब्जियां और फल शामिल हैं, जिन्हें वो हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगा रहे हैं.

मोहम्मद जावेद आलम ने सरकारी नौकरी छोड़ शुरू कीहाइड्रोपोनिक खेती (ETV Bharat)

पानी का संरक्षण भी संभव: पौधों की सिंचाई के लिए उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार किया है. बरसात के पानी को वो सहेजते हैं और पौधों की जरूरत के अनुसार उपयोग करते हैं. बचा हुआ पानी पाइप के जरिए जमीन में सात फीट गहराई तक छोड़ते हैं, ताकि भूजल का स्तर भी रिचार्ज हो सके.

छात्रों के लिए प्रैक्टिकल लर्निंग सेंटर: जावेद आलम ने बताया कि हाइड्रोपोनिक तकनीक में पौधों की जड़ें बेहद साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं. वनस्पति विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह एक बेहतरीन प्रैक्टिकल लर्निंग का अवसर है. कृषि विभाग के सहयोग से अलग-अलग स्कूलों के बच्चे महीने में तीन-चार बार उनके यहां विजिट करते हैं. यहां बच्चे सीखते हैं कि पौधे का प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टेरिटरी रूट और एक्स्ट्रा रूट क्या होता है.

बिना मिट्टी के उगाया गया नेनुआ (ETV Bharat)

''हाइड्रोपोनिक तकनीक का एक बड़ा लाभ यह है कि इसमें मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, इसलिए घर के अंदर भी आसानी से पौधे उगाए जा सकते हैं और सफाई की समस्या नहीं होती है. खासकर शहरी इलाकों में जहां जगह कम होती है और मिट्टी फैलने की चिंता रहती है, वहां यह तकनीक बेहद उपयोगी है. यह लो-मेंटेनेंस बागवानी है. सूखे पत्तों से मैं खाद तैयार करता हूं और उसे डीकंपोज कर तरल रूप में पौधों को पोषण देता हूं. महीने में दो बार, प्रत्येक पौधे में 30-30 बूंद इस तरल खाद की डाली जाती है''. - मोहम्मद जावेद आलम, किसान

लोगों को दे रहे हैं प्रशिक्षण: किसान मोहम्मद जावेद आलम ना केवल खुद खेती कर रहे हैं, बल्कि वो लोगों को हाइड्रोपोनिक तकनीक से बागवानी का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं. अब तक वे बागवानी से संबंधित 11 पुस्तकें लिख चुके हैं. जिनमें विभिन्न पद्धतियों, पौधों की देखभाल और शहरी खेती के तरीकों पर विस्तार से जानकारी दी गई है.

सिर्फ पानी से उग रहीं कई प्रकार की सब्जियां (ETV Bharat)

पॉकेट में लेकर चलते हैं हाइड्रोपोनिक पौधा: किसान मोहम्मद जावेद आलम ने आगे बताया कि मैं एक पतले प्लास्टिक पोट में हाइड्रोपोनिक तरीके से तैयार किया गये एक पौधे को अपनी जेब में लेकर चलता हूं. ऐसा इसलिए, क्योंकि कई महानगरों से ऐसी तस्वीर सामने आई कि लोग फ्रेश एयर के लिए अपना ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर लेकर चल रहे हैं. ऐसे में मैं अपनी शर्ट की पॉकेट में एक पौधा लेकर चलता हूं. यह ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन देगा, बल्कि हमारे आसपास मौजूद लोगों को भी ऑक्सीजन देने का काम करेगा.

अनाज उत्पादन पर भी शोध: इन दिनों जावेद आलम हाइड्रोपोनिक तकनीक से अनाज उत्पादन पर भी काम कर रहे हैं. उन्होंने पानी में बिना मिट्टी के गेहूं उत्पादन की तैयारी की है और छोटे स्तर पर प्रयोग भी शुरू कर दिया है. उनका मानना है कि अगर यह प्रयोग सफल होता है, तो शहरी इलाकों में अनाज की खेती का एक नया रास्ता खुलेगा. उन्होंने बताया कि आने वाला समय हाइड्रोपोनिक खेती का ही है, क्योंकि मिट्टी का पोषक तत्व कम होता जा रहा है.

क्या है हाइड्रोपोनिक खेती (ETV Bharat)

क्या है हाइड्रोपोनिक तकनीक: इस तकनीक में मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, बल्कि पौधों की जड़ें पोषक तत्वों से भरपूर पानी में डूबी रहती हैं. इसे जल संवर्धन तकनीक भी कहते हैं.

हाइड्रोपोनिक तकनीक के फायदे (ETV Bharat)

हाइड्रोपोनिक तकनीक के फायदे: इस तकनीक से खेती करने पर किसानों को कम संसाधन में अधिक लाभ होता है. साथ ही किसानों का पोषक तत्वों पर नियंत्रण होता है. जिससे उपज अनुकूलित होती है. पानी का संरक्षण भी होता है और कीटनाशक दवाओं का कम उपयोग होता है. शहरी क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन भी किया जा सकता है.

हाइड्रोपोनिक तकनीक के प्रकार (ETV Bharat)

हाइड्रोपोनिक खेती के प्रकार: पोषक फिल्म तकनीक में पौधों की जड़ें एक पतली परत में बहने वाले पोषक तत्वों के घोल के टच में होती हैं. वहीं, डीप वाटर कल्चर में पौधों की जड़ें एक पोषक तत्वों के घोल में डूबी रहती हैं और एक एयर पंप पानी को ऑक्सीजन देता है, जबकि ड्रिप सिस्टम में पोषक तत्वों का घोल सीधे पौधों की जड़ों में पहुंचाया जाता है.

ये भी पढ़ें-