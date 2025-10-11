इंदौरवासियों को जाम से मिलेगी निजात, अलग-अलग इलाकों में तैनात होगी मॉडिफाइड बुलेट
साउंड सिस्टम, माइक, वायरलेस सेट और प्राथमिक उपचार की मेडिकल किट से लैस है मॉडिफाइड बुलेट. इंदौर में 11 ऐसे वाहनों किया जाएगा तैनात.
इंदौर: यातायात व्यवस्था में सुधार लाने लिए इंदौर ट्रैफिक पुलिस लगातार प्रयासरत है. इसी कड़ी में शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को मॉडिफाइड दोपहिया वाहन (बुलेट) उपलब्ध करवाया गया है. जिसकी मदद से ट्रैफिक पुलिस अब विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी रखने के साथ ही जाम की स्थिति पर भी नियंत्रण रख पाएगी.
शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात होंगे विशेष उपकरणों से लैस बुलेट वाहन
शहर में त्योहारों के दौरान कई जगहों पर जाम की स्थिति बन जाती है. आगामी त्यौहारों के दौरान शहरवासियों को किसी तरह की जाम की स्थिति का सामना न करना पड़े, उसके लिए इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने नया प्रयोग किया है. इंदौर में यातयात और जाम की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से विशेष उपकरणों से लैस बुलेट वाहन तैयार किया गया है जिसे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा.
इंदौर को यातायात में नंबर वन बनाने के लिए कई तरह के नवाचार किए जा रहे हैं. पिछले दिनों हुए ट्रक हादसे व एक के बाद एक कई सड़क हादसों के मद्देनजर विभिन्न चौराहों को चिह्नित किया गया है.
साउंड सिस्टम, माइक, वायरलेस सेट, मेडिकल किट से लैस है मॉडिफाइड बुलेट
डीसीपी इंदौर आनंद कालादगी ने कहा, मॉडिफाइड दोपहिया वाहन को कई तरह की सुविधाओं से लैस किया गया है. इस वाहन को साउंड सिस्टम, माइक, वायरलेस सेट और प्राथमिक उपचार की मेडिकल किट से लैस किया गया है. फिलहाल इसकी टेस्टिंग की गई है. आने वाले समय में 11 ऐसे वाहनों को विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जाएगा, ताकि शहर का यातायात बेहतर हो सके.
इन मॉडिफाइड दोपहिया वाहनो का उपयोग भीड़-भाड़े वाले इलाके में जाम के हालात बनने से रोकने के लिए किया जाएगा. फिलहाल जिस तरह से इंदौर की ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक सुधार को लेकर एक नए नवाचार किया है इससे कितना फायदा इंदौर के ट्रैफिक सुधार में होता है यह देखने लायक रहेगा।