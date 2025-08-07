भागलपुर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आतंकी हमले के जवाब में चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' की गूंज अब रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार तक पहुंच गई है. देशभर में इस ऑपरेशन की सराहना हो रही है और आम जनता अपने-अपने तरीके से इसे सेलिब्रेट कर रही है.

ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर राखी : इसी क्रम में बिहार के भागलपुर शहर में रक्षाबंधन इस बार खास रूप ले चुका है. यहां की महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली 'मोदी राखी' तैयार की है, जो पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित है.

पीएम मोदी की फोटो लगी राखी (ETV Bharat)

हजारों मोदी राखी तैयार : भागलपुर के सिकंदरपुर स्थित 'मां आनंदी बहन संस्थान' की महिलाओं ने इस बार रक्षाबंधन को देशभक्ति की भावना से जोड़ दिया है. संस्थान की महिलाओं ने अब तक 5000 से ज्यादा 'मोदी राखी' तैयार की है, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है. राखी की कीमत 100 रुपए है और यह खुले बाजार में धड़ल्ले से बिक रही है. महिलाओं का कहना है कि यह सिर्फ एक राखी नहीं, देश के नेतृत्व और सेना को सलाम करने का एक जरिया है.

'ऑपरेशन सिंदूर' और रक्षासूत्र : राखी बना रही महिला रेनू राय बताती हैं कि हर साल राखी बनाती हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर थीम पर खास राखी बनाई गई है.

मां आनंदी बहन संस्थान की महिलाओं ने बनाई राखी (ETV Bharat)

"ऑपरेशन सिंदूर ने देश में आत्मरक्षा और सुरक्षा का भाव बढ़ाया है. इसलिए हमने रक्षा सूत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई है. महिलाओं को उम्मीद है कि इससे युवतियों और बहनों में भी देश के प्रति जागरूकता बढ़ेगी.'' - रेनू राय, राखी बनाने वाली महिला

'सिंदूर' बहनों की गरिमा का प्रतीक : संस्थान की संस्थापक प्रिया सोनी कहती हैं, "सिंदूर महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और आत्मसम्मान का प्रतीक है. ऑपरेशन सिंदूर ने इन्हीं मूल्यों को और मज़बूत किया है. इसलिए इस थीम को राखी से जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने का तरीका चुना है." प्रिया आगे कहती हैं कि देश की ''बहनें आज खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि नेतृत्व मजबूत हाथों में है.''

ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर मोदी राखी (ETV Bharat)

9 अगस्त को रक्षाबंधन : रक्षाबंधन इस बार 9 अगस्त को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा. भाई-बहन के प्रेम और सुरक्षा के इस त्योहार पर बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं. भागलपुर की महिलाओं ने इस त्योहार को एक राष्ट्रभक्ति के संदेश में बदल दिया है. 'मोदी राखी' के जरिए वे न केवल रक्षा सूत्र बांधेंगी, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए हर सैनिक को सम्मान भी देंगी.

