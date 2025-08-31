गरियाबंद: छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को सुधारने की कवायद तेज है. इस प्रयास में केंद्र की तरफ से भी मॉनिटरिंग और मदद मिल रही है. मोदी सरकार के दो अफसरों ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के आकंक्षी ब्लॉक गरियाबंद और मैनपुर का दौरा किया. केंद्र सरकार की तरफ से आईएएस अधइकारी सुश्री ए श्रीजा और राम सिंह गरियाबंद के मैनपुर का जायजा लिया. सुश्री ए श्रीजा मोदी सरकार में आर्थिक सलाहकार हैं. जबकि राम सिंह शिक्षा मंत्रालय में उपनिदेशक हैं.

गरियाबंद में सुधर रहा शिक्षा का स्तर: गरियाबंद के मैनपुर में दोनों अधिकारियों ने जिले के अधिकारियों और शिक्षा विभाग के लोगों के साथ बैठक की. इसके बाद इलाके का दौरा किया. इस अवसर पर गरियाबंद के कलेक्टर भगवान सिंह मौजूद रहे. दोनों अधिकारियों ने कहा कि आकाक्षी ब्लॉक, समग्र शिक्षा, एवं गौरव गरियाबंद के रूप में चलाए जा रहे योजना का सार्थक परिणाम दिख रहा है. इस वजह से इस बार 10वीं और 12वीं के बोर्ड परिणाम में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. शिक्षा के स्तर की बात करें तो गरियाबंद पूरे जिले में चौथे और पांचवे नंबर पर आ गया है.

देहरगुड़ा स्कूल का किया दौरा: सुश्री ऐ श्रीजा ने कहा कि ये सब शासन की योजनाओं और उनके प्रयासों का नतीजा है. इसे देखकर हमें संतोष हो रहा है. इसके बाद दोनों अधिकारियों ने देहरगुड़ा स्कूल का दौरा किया. उन्होंने यहां पर बच्चों से सवाल जवाब किया. इस स्कूल के छात्र छात्राओं ने संतोषजनक जवाब दिया.

गरियाबंद जिले में गौरव गरियाबंद के कार्य योजना के समुचित परिणाम आ रहे हैं. निश्चित रूप से यह एक सफल प्रयोग रहा है और इसका परिपालन अन्य जिलों में भी होना चाहिए- सुश्री ऐ श्रीजा, केंद्र सरकार की आर्थिक सलाहकार

महिला एवं बाल विकास के योजनाओं की समीक्षा की: इस अवसर पर दोनों अधिकारियों ने महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के योजनाओं की जानकारी ली. उन्होंने महिला बाल विकास विभाग की तरफ से चलाए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की.